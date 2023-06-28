Vitol и Gunvor продолжают покупать российские нефтепродукты, несмотря на обещания снизить торговлю с рф — Finance.ua

Vitol и Gunvor продолжают покупать российские нефтепродукты, несмотря на обещания снизить торговлю с рф Сегодня 05:34 — Энергетика

Vitol и Gunvor продолжают покупать российские нефтепродукты, несмотря на обещания снизить торговлю с рф

Два крупнейших в мире независимых энерготрейдера — Vitol и Gunvor — остаются крупными покупателями бензина и дизтоплива из россии более года после того, как пообещали резко сократить свой бизнес с москвой после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Анализ данных об экспорте российской таможни за первые четыре месяца 2023 года показывает, что обе компании входили в десятку крупнейших покупателей нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

По данным FT, компания Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии была восьмым по величине покупателем по стоимости, поставив 1 млн т нефтепродуктов на сумму почти $540 млн. Vitol, топ-менеджеры которой сидят преимущественно в Лондоне и Женеве, был 10-м по величине покупателем, отгрузив около 600 000 т на сумму около $400 млн.

Обе компании подтвердили, что являются постоянными покупателями российских нефтепродуктов, но отрицали точность данных. В общей сложности 50 компаний экспортировали нефтепродукты из россии на общую сумму $16 млрд за первые четыре месяца года.

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Проблема соблюдения предельных цен в сочетании с репутационным риском в Европе, связанным с продолжением торговли с россией, привела к тому, что многие европейские трейдеры полностью прекратили работу с российскими потоками.

Gunvor заявила, что ее собственные отчеты показывают, что за этот период она приобрела чуть больше 700 000 т на сумму около $330 млн. В Vitol заявили, что таможенные декларации не соответствуют ее внутренним данным, но отказались предоставить их.

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Таможенные отчеты показывают, что Gunvor и Vitol — единственные западные компании, до сих пор входящие в десятку крупнейших покупателей российской нефтепереработки. Другие восемь самых крупных покупателей являются смесью трейдеров, контролируемых россией, и недавно созданных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге или Сингапуре.

Возглавляет рейтинг Litasco, трейдинговое подразделение российского «Лукойла». В прошлом году компания перенесла большую часть своих операций из Женевы в Дубай и в период с января по апрель продала российских нефтепродуктов на сумму более $3 млрд.

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