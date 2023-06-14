Казахстан запретил ввоз авиатоплива из россии — Finance.ua

Казахстан запретил ввоз авиатоплива из россии Сегодня 19:30 — Энергетика

Казахстан запретил ввоз авиатоплива из россии

Министерство энергетики Казахстана направило письмо в национальную железнодорожную компанию «Казахстан темир желы» КТЖ с требованием введения конвенционного запрета на ввоз авиатоплива из рф.

Об этом сообщает КазТАГ

Такой запрет связан с избытком авиакеросина на рынке страны и будет действовать до нормализации ситуации.

Сообщается, что избыток топлива из рф составляет более 25 тыс. тонн на железной дороге вблизи Алматы и более 6 тыс. тонн вблизи Астаны.

В Минэнерго страны отметили, что при температуре окружающей среды свыше +20 создается пожароопасная ситуация на железной дороге, поэтому от излишков керосина следует избавиться.

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Кроме того, добавили в ведомстве, в связи с отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания и снижения переработки НПЗ РК.

Кроме того, железнодорожные операторы россии и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в сторону российского черноморского порта Тамань, через который проходят поставки сжиженного газа. На этот порт приходится около 7,5% от общего российского экспорта LPG.

По официальным данным, в январе-мае железнодорожные поставки сжиженного газа в порт Тамань от российских и казахстанских поставщиков составили 192 тыс. тонн. За 2022 год порт отгрузил 328 тыс. тонн российского и казахского LPG.

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