Правительство приняло решение относительно газовых цен на лето — Finance.ua

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Правительство приняло решение относительно газовых цен на лето

Энергетика
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Правительство приняло решение относительно газовых цен на лето
Правительство приняло решение относительно газовых цен на лето
Цены на газ в Украине во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления.
Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
По его данным, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.
Согласно постановлению правительства, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставляет природный газ по ценам:
  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставкам тепловой энергией и поставкам горячей воды населению — 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
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Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».
«Нафтогаз» продает газ по цене 7420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.
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По материалам:
РБК-Україна
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