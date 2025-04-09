Гетманцев рассказал, изменится ли цена на газ для населения — Finance.ua

Гетманцев рассказал, изменится ли цена на газ для населения Сегодня 15:48 — Личные финансы

Гетманцев рассказал, изменится ли цена на газ для населения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») сообщил , что цены на газ для населения остаются без изменений до 1 октября.

Как отметил Гетманцев, ПСО на рынке природного газа продлено на неотопительный сезон.

Срок возложения специальных обязанностей, завершавшийся 30 апреля, продлен до 31 октября 2025 года.

Это означает, что ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» будет реализовывать по специальным ценам до конца октября природный газ поставщикам природного газа в объемах, необходимых бытовым потребителям, а также операторам газораспределительных систем (в размере нормативных, сверхнормированных потерь и производственно-технологических издержек, потерь, обусловленных военными действиями и понесенных в связи с предотвращением/урегулированием гуманитарных кризисных ситуаций).

В список субъектов, на которые возлагается обязательство по продаже газа НАК «Нафтогаз Украины» для формирования из него ресурса для обеспечения бытовых потребителей, операторов газораспределительных систем, производителей электрической энергии и производителей тепловой энергии, добавлено контролируемое государством ПАО «Укрнафта».

Гетманцев сообщил, что ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» в неотопительный период будет поставлять газ субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность по производству электрической энергии, по следующим ценам за 1000 куб. метров газа:

для теплоэлектроцентралей, производящих электрическую энергию в теплофикационном цикле — 18 тыс. гривен (с учетом НДС);

для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, производящих электрическую энергию в конденсационном цикле — 14 тыс. гривен (с учетом НДС);

для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих исключительно электрическую энергию — 14 тыс. гривен (с учетом НДС);

для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих электрическую и тепловую энергию комбинированным способом — 18 тыс. гривен (с учетом НДС).

Также Гетманцев добавил, что цена газа на внутреннем рынке в марте составляла почти 17,6 тыс. гривен.

Читайте также Украина планирует увеличить импорт газа для внутреннего потребления

«Из-за систематических атак «настроенной на мир» россии на газовую инфраструктуру Украины собственная добыча голубого топлива сокращается.

По оценкам экспертов, из-за этого до следующего отопительного сезона нам понадобится импортировать примерно 4,5−4,6 млрд кубометров газа, а он дороже (31 марта на газовом хабе TTF — почти 464 долл. за 1000 куб. м), и самим европейцам его потребуется больше, поскольку они вышли из завершившегося отопительного сезона с меньшими запасами, чем из предыдущего", — написал Гетманцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.