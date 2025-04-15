В Чернобыле заработала солнечная электростанция, построенная за средства Испании — Finance.ua

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В Чернобыле заработала солнечная электростанция, построенная за средства Испании

Энергетика
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В Чернобыле заработала солнечная электростанция, построенная за средства Испании
В Чернобыле заработала солнечная электростанция, построенная за средства Испании
В Чернобыле заработала солнечная электростанция, построенная за средства Испании.
Это уже не первый объект «зеленой» энергетики на территории зоны отчуждения. 12 апреля в Чернобыле открыли новую солнечную электростанцию ​​(СЭС), средства на строительство которой выделило правительство Испании за квоты на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, реализовывать этот проект начали еще в 2019 году, но остановили с началом полномасштабного вторжения. Позже строительство возобновили, и осенью 2024 года проект вышел на финишную прямую. Сейчас солнечная станция полностью готова к вводу в эксплуатацию и подключена к энергосистеме Украины.
Стоимость строительства СЭС превысила 30 млн грн.
Эта фотоэлектрическая станция состоит из 2244 монокристаллических солнечных модулей. Их разместили на площади 13 тыс. кв. м. Светлана Гринчук поблагодарила за поддержку в реализации этого проекта правительство Испании.
Она рассказала, что у испанцев план до 2030 года перейти на 70% «зеленой» энергетики в экономике и они поддерживают Украину на пути к энергоэффективности. «Эта страна является ключевым финансовым партнером в создании новой солнечной станции. Строительство состоялось за средства, выделенные правительством Испании за квоты на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола. Это сверхважное и очень своевременное вложение в нашу „зеленую“ энергетику», — отметила министр.
Напомним, что это не первая СЭС, производящая электроэнергию на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Ранее, в 2018 году, открыли «Солар Чернобыль-1» — солнечную электростанцию ​​из 3762 солнечных модулей. Она находится на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, возле ее 4-го энергоблока. Годовая производительность этой электростанции составляет 1024 МВт·ч/год.
По материалам:
Finance.ua
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