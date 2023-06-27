россия украла часть акций у клиентов крупнейшего немецкого банка, — Reuters Сегодня 10:19 — Фондовый рынок

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank обнаружил нехватку акций и сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

«Крупнейший банк Германии сообщил в записке от 9 июня, что он обнаружил нехватку акций, обеспечивающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции находятся в россии в другом банке-депозитарии», — говорится в материале.

Банк отметил, что рф разрешила инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была произведена без участия или надзора немецкого банка, и Deutsche не смог сверить акции компании с депозитарными расписками.

Reuters пишет, что это первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все свои акции. Речь идет о тех, кто продолжает владеть российскими депозитарными расписками.

Что это такое

Депозитарные расписки — это сертификаты, выпущенные банком и представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже. Обмен депозитарных расписок на акции российской компании — это первый шаг к попытке вернуть свои деньги.

Банк отмечает, что исчезли акции национальной авиакомпании «Аэрофлот», строительной компании «Группа ЛСР», горно-металлургической компании «Мечел» и Новолипецкого металлургического комбината.

По словам источников, значительное количество инвесторов, от небольших хедж-фондов до крупных глобальных управляющих активами по-прежнему владеют депозитарными расписками. Большинство инвесторов обесценили российские активы до нуля, но некоторые все еще надеются на восстановление стоимости в будущем.

Что банк планирует делать

Deutsche Bank добавил, что он постарается вернуть больше акций их законным владельцам. Но он также предупредил, что чистая выручка от продажи акций, которую он смог вернуть инвесторам, вероятно, будет существенно ниже, чем текущая рыночная цена.

Deutsche Bank и его деятельность в рф

В марте 2022 года Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории россии. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.