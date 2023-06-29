Рыночная стоимость акций Apple достигла рекорда — Finance.ua

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Рыночная стоимость акций Apple достигла рекорда

Фондовый рынок
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Рыночная стоимость акций Apple достигла рекорда
Рыночная стоимость акций Apple достигла рекорда
В среду, 28 июня, акции американской корпорации Apple поднялись до рекордного уровня за день, и впервые их рыночная капитализация составила почти 3 триллиона долларов.
Об этом пишет издание Reuters.
Акции производителя iPhone выросли на 1% до $189,90, что является самым высоким показателем за всю историю. Согласно данным Refinitiv, рыночная стоимость производителя iPhone на фондовом рынке составила 2,97 триллиона долларов.
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Недавний рост акций Apple превысил прогнозы аналитиков по поводу будущих доходов компании. Согласно данным Refinitiv, акции сейчас торгуются примерно в 29 раз выше ожидаемой прибыли, что является самым высоким показателем с февраля 2022 года.
Согласно сообщению, прирост акций самой дорогой компании мира произошел в результате успешного восстановления нескольких технологических гигантов Уолл-Стрит, подкрепленного предсказаниями, что Федеральная Резервная Система близится к завершению своей политики повышения процентных ставок, а также оптимизма по отношению к потенциалу искусственного интеллекта.
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Кроме того, сообщается, что последний квартальный отчет Apple в мае показал падение дохода и прибыли, но все равно превзошел ожидания аналитиков. Вместе со стабильным опытом выкупа акций эти финансовые результаты укрепили его репутацию среди инвесторов как безопасного инвестирования во времена глобальной экономической неопределенности.
Приближение стоимости Apple к рубежу в 3 триллиона долларов произошло 5 июня после презентации гарнитуры дополненной реальности. Эксперты считают ее самым рискованным проектом с момента появления iPhone более десяти лет назад.

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