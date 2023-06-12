На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad — Finance.ua

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На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad

Фондовый рынок
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На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad
На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad
Apple и Amazon столкнутся с антимонопольным иском в суде США. Компании обвиняют в сговоре с целью искусственного завышения цен на iPhone и iPad.
Об этом сообщает Reuters.
Иск, поданный в ноябре 2022 года, является одним из нескольких частных и государственных, оспаривающих ценовую практику Amazon в Интернете.
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В своем решении окружной судья США Джон Коугенур отклонил предложения Apple и Amazon об отмене коллективного иска против них по разным правовым основаниям. Это решение означает, что дело перейдет к сбору доказательств и других досудебных производств.
Адвокат истцов Стив Берман назвал решение суда большой победой для потребителей продукции Apple.
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Также, жители Соединенных Штатов Америки, покупавшие новые iPhone и iPad на Amazon, подали коллективный иск, в котором утверждают, что соглашение между Amazon и Apple, которое было заключено в 2019 году, ограничило количество конкурентных посредников и нарушило антимонопольные положения.
В иске говорится, что Apple согласилась предоставить Amazon скидку на свою продукцию, если Amazon уменьшит количество реселлеров Apple на своем рынке.

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По материалам:
РБК-Україна
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