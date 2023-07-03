Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%»

Личные финансы
50
Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%»
Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%»
Межфракционное объединение «Разумная политика» Дмитрия Разумкова зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования во втором чтении по закону № 8401, согласно которому предусмотрена отмена с 1 августа единого налога в 2%.
Об этом сообщил глава межфракционного объединения Дмитрий Разумков.
«Мы с командой „Разумной политики“ зарегистрировали блокирующее постановление к разрушительному законопроекту № 8401. Будем использовать все законные механизмы, чтобы не допустить его вступление в силу», — написал Разумков.
Читайте также
По его словам, объединение будет добиваться отмены решения о принятии закона № 8401, который загонит бизнес под пол проверками, штрафами и высокими налогами.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект № 8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг;
  • возврат к довоенному налогообложению — требование МВФ. Принятие законопроекта обеспечит выполнение меморандума по МВФ об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022-го (в конце марта украинское правительство и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования на $15,6 млрд) и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.