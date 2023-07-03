Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%» — Finance.ua

Межфракционное объединение Разумкова хочет заблокировать закон об отмене «упрощенки 2%»
Межфракционное объединение «Разумная политика» Дмитрия Разумкова зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования во втором чтении по закону № 8401, согласно которому предусмотрена отмена с 1 августа единого налога в 2%.
Об этом сообщил глава межфракционного объединения Дмитрий Разумков.
«Мы с командой „Разумной политики“ зарегистрировали блокирующее постановление к разрушительному законопроекту № 8401. Будем использовать все законные механизмы, чтобы не допустить его вступление в силу», — написал Разумков.
По его словам, объединение будет добиваться отмены решения о принятии закона № 8401, который загонит бизнес под пол проверками, штрафами и высокими налогами.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект № 8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг;
- возврат к довоенному налогообложению — требование МВФ. Принятие законопроекта обеспечит выполнение меморандума по МВФ об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022-го (в конце марта украинское правительство и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования на $15,6 млрд) и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.
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