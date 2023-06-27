В Гоструда назвали основания для проверки бизнеса во время войны — Finance.ua

В Гоструда назвали основания для проверки бизнеса во время войны Сегодня 16:03 — Казна и Политика

В Гоструда назвали основания для проверки бизнеса во время войны

В Государственной службе по труду Украины назвали случаи, при которых возможны проверки бизнеса во время войны. Инспекторы могут устроить мониторинг по трем основаниям.

Об этом пишет портал Новости.Live.

Когда бизнесу угрожают проверки

В начале войны правительство прекратило требование о проведении проверок украинского бизнеса, в том числе и на предмет соблюдения законодательства о труде и об охране труда. Такое решение действует во время военного положения для того, чтобы бизнес мог адаптироваться к условиям войны.

С тех пор инспекторы труда осуществляли только информационные кампании для работодателей и давали консультации. В то же время некоторые работодатели не прислушались к советам. В Гоструда с начала года поступило более 27 тысяч обращений от граждан, которые жаловались на различные нарушения.

Жалобы касались неоформления трудовых отношений, невыплаты заработной платы, противоправного увольнения с работы и приостановки действия трудовых договоров. Также в этом году более 1,12 тыс. работников получили травмы на работе, около 150 человек погибли.

Поэтому право осуществлять проверки частично восстановили, однако на следующих основаниях:

если обратились работники с жалобой на нарушение трудовых прав;

по поручению премьера, в частности, по вопросу соблюдения сроков выплаты зарплаты;

если произошел несчастный случай на производстве.

Во время военного положения инспектирование может осуществляться исключительно в отношении:

правомерности оформления трудовых отношений работников;

законности прекращения трудовых договоров граждан;

соблюдения норм закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Как наказывают нарушителей во время войны

Примечательно, что во время военного положения не применяются штрафы для работодателей за выявленные нарушения, предусмотренные ст. 265 Кодекса законов о труде.

Инспекторы труда могут вручать работодателям предписания об устранении нарушений и установить для этого сроки. Однако если работодатели проигнорируют закон и не устранят нарушения, в отношении них будут приняты меры по привлечению к ответственности.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.