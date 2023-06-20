Законопроєкт про перевірки та штрафи для бізнесу пройшов робочу групу — Гетманцев Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Законопроєкт про перевірки та штрафи для бізнесу пройшов робочу групу — Гетманцев

Законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401), обговорили на робочій групі.

Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За словами нардепа, наразі найскладніше і найболючіше питання — відновлення перевірок.

Під час робочої групи сторони знайшли критерії, які упереджують сумлінний бізнес від проведення перевірок:

рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази;

заробітна плата, нарахована/виплачена податковим агентом, менша середньої по регіону у відповідній галузі;

загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 млн грн і більше.

Гетманцев додав, що такі критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

З питання застосування РРО підтримали позицію малого торговельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів.

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Також погодили редакцію щодо залишення мораторію для прифронтових територій.

Крім цього було внесено норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів та уточнили норми переходу з 2% для платників ПДВ.

Нагадаємо, 29 травня нардепи в першому читанні проголосували за урядовий законопроєкт № 8401, який скасовує «воєнні» пільги для бізнесу. Документ передбачає повернення податкових перевірок, скасування «спрощенки» у 2% та відновлення штрафів за невикористання РРО. Ці пільгові норми нардепи ухвалили ще на початку війни — у березні 2022 року.

Повернення до довоєнного оподаткування — вимога МВФ. Прийняття законопроєкту забезпечить виконання меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022-го (наприкінці березня український уряд і МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на $15,6 млрд) і сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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