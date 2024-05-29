Международные банки возвращают сотрудников в офисы — Finance.ua

Международные банки возвращают сотрудников в офисы Сегодня 08:33 — Мир

Международные банки возвращают сотрудников в офисы

Банки Citigroup, HSBC Holdings и Barclays требуют от большего количества сотрудников появляться в офисах пять дней в неделю, поскольку регуляторные изменения усложняют для Уолл-стрит разрешение на работу из дома.

Об этом пишет Bloomberg.

Citigroup требует, чтобы около 600 американских сотрудников, ранее имевших право работать удаленно, приезжали в офисы компании на полный рабочий день.

При этом большинство сотрудников могут продолжать работу по гибридному графику, работая до двух дней в неделю за пределами офиса.

В HSBC смена правил затрагивает около 530 сотрудников в Нью-Йорке, примерно половину штата в городе, и банк обсуждает с ними возможные варианты.

Barclays потребует от сотрудников инвестиционного банкинга по всему миру проводить пять дней в неделю в офисе или выезжать на встречи с клиентами, начиная с 1 июня.

Это решение совпадает с «новой регуляторной политикой», заявили в банке.

«Совместное пребывание в офисе способствует инновациям, сотрудничеству и укреплению культуры. Мы остаемся приверженцами гибкого графика работы и признаем, что бывают случаи, когда вам придется работать из дома», — заявили руководители инвестиционного банкинга Barclays.

Банки являются одними из самых гибких на Уолл-стрит и позволяют сотрудникам продолжать работать удаленно после пандемии.

Читайте также Сотрудники Amazon не будут получать повышения, если не будут работать в офисе

Однако изменения происходят на фоне того, что Управление по регулированию финансовой индустрии — главный надзорный орган брокерской индустрии США — намерено восстановить правила мониторинга действовавших до пандемии рабочих мест в течение ближайших недель, пишет Bloomberg.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.