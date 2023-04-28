Международная помощь в этом году может превысить $42 миллиарда — глава НБУ Сегодня 09:00

В Национальном банке ожидают, что объем международной помощи в текущем году может превысить 42 млрд долларов США, что будет способствовать росту международных резервов до 35 млрд долларов.

Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает корреспондент Укринформа.

«В целом в этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 млрд долл. Поступления от партнеров, в частности, будут способствовать росту международных резервов до более чем 35 млрд долл. США в конце этого года», — сказал Пышный.

Он подчеркнул, что это усилит способность Национального банка и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения.

Украина получит доступ к 115 млрд долл. долгосрочной поддержки благодаря Международному валютному фонду и странам G7.

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В Национальном банке считают, что более длительный срок и интенсивность войны являются ключевыми рисками для экономики.

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«Основным предположением прогноза остается сохранение высоких рисков безопасности до начала 2024 года. Полномасштабная война продолжается. Ключевой риск для этого прогноза — более длительный срок и интенсивность войны. Они могут оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий», — сказал Пышный.

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По его словам, война генерирует также другие риски, как то возникновение дополнительных бюджетных потребностей, усложнение или прекращение работы «зернового коридора», дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры.

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«При этом быстрая реализация проекта восстановления Украины вместе с евроинтеграционными реформами позволит значительно ускорить темпы экономического роста», — подчеркнул Пышный.

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. По мнению регулятора, это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать предпосылки для снижения инфляции и смягчения наиболее отягчающих валютных ограничений.

Укрінформ По материалам:

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