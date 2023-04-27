НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины — Finance.ua
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НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

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Национальный банк Украины прогнозирует размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше январского прогноза (27 млрд долларов).
Об этом сообщает НБУ.
Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2024 году резервы возрастут до 36,1 млрд долларов (ранее ожидалось 31,0 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 37,1 млрд долларов (предварительный прогноз — 34,6 млрд долларов).
НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины
По материалам:
РБК-Україна
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