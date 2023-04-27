Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков — Finance.ua

Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков
Для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк проведет оценку устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:
- первый — будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
- второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
- третий — оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Универсал Банк;
- ПУМБ;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- ОТП Банк;
- УкрСиббанк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- А-Банк;
- Таскомбанк;
- ПроКредит Банк;
- Пивденный;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк Восток;
- МТБ Банк;
- Правекс Банк.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
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