Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков — Finance.ua

Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков

Для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк проведет оценку устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:

первый — будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий — оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

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В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Универсал Банк;

ПУМБ;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

УкрСиббанк;



Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

А-Банк;

Таскомбанк;

ПроКредит Банк;

Пивденный;

Банк Кредит Днепр;

Банк Восток;

МТБ Банк;

Правекс Банк.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

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