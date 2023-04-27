Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков — Finance.ua
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Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков

Казна и Политика
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Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков
Проверят 20 банков. НБУ оценит устойчивость крупнейших банков
Для определения реального состояния банковского сектора Национальный банк проведет оценку устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Оценка устойчивости будет производиться в три этапа:
  • первый — будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
  • второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
  • третий — оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.
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В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Универсал Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • ОТП Банк;
  • УкрСиббанк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • А-Банк;
  • Таскомбанк;
  • ПроКредит Банк;
  • Пивденный;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк Восток;
  • МТБ Банк;
  • Правекс Банк.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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