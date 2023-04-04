На FinAwards-2023 определили самые устойчивые банки Украины — Finance.ua

На FinAwards-2023 определили самые устойчивые банки Украины Сегодня 12:01 — Фондовый рынок

На FinAwards-2023 определили самые устойчивые банки Украины

В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основателями премии FinAwards являются порталы Finance.ua и Минфин.

Наиболее весомый показатель доверия вкладчиков — уровень устойчивости банков и банковской системы к внешним вызовам.

Наши коллеги с сайта Минфин проводят ежеквартальную оценку деятельности банков на основании информации из официальных и открытых источников. Они исследуют показатели, характеризующие устойчивость банков к стрессам и лояльность вкладчиков: учитывается качество активов, ликвидность, возможность внешней поддержки, прирост вкладов, платежная репутация и т.д. На основе этого уникального исследования и определили тройку устойчивых банков.

Креди Агриколь Банк. «Бронзу» в номинации получил

Райффайзен Банк, до того пять лет А вот «серебряный» призер оказался неожиданным. Им стал, до того пять лет подряд занимавший первую строчку на пьедестале устойчивых банков.

Нынешним победителем номинации признали УкрСиббанк.

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«Для Укрсиббанка победа в номинации FinAwards 2023 «Устойчивый банк» — это результат прежде всего преданной команды, а также стремление к долгосрочному положительному вкладу для дальнейшего восстановления и устойчивого развития экономики Украины, доверия клиентов и полной поддержки акционеров.

В 2022 году мы использовали опыт COVID-19, чтобы продолжать обслуживать наших клиентов как в наших отделениях, так и через каналы удаленного обслуживания: банкоматы, интернет платформы UKRSIB online и UKRSIB business. Мы усилили наши цифровые решения удаленного обслуживания в отличной комбинации с сетью отделений банка", — говорит председатель правления УкрСиббанка Лоран Дюпуш.

По его словам, в текущем году банк продолжит усиливать цифровые решения для увеличения возможностей многоканального обслуживания.

«В то же время мы будем продолжать распределять наши ресурсы для обеспечения плана непрерывности бизнеса, будем следить за изменениями, вызванными войной, и также будем инвестировать в нашу деятельность, необходимую для качественного и удобного обслуживания клиентов», — резюмировал Дюпуш.

О банке

Укрсиббанк — один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. 60% акций банка принадлежат крупной финансовой группе BNP Paribas, являющейся лидером в Еврозоне и имеющей 200-летнюю историю и амбициозную политику корпоративной социальной ответственности. 40% акций владеет ЕБРР.

В 2021 году Укрсиббанк стал членом Глобального договора ООН. Банк подтвердил соблюдение десяти принципов Глобального договора в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

О премии FinAwards

Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год церемония награждения проходит в военных условиях. Именно поэтому организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует устойчивость и несокрушимость финансового и банковского секторов.

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