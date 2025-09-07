Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото)
Mercedes EQE и EQE SUV являются довольно новыми электрокарами, представленными в 2021—2022 годах, однако их производство будет прекращено досрочно.
Об этом стало известно британскому изданию Autocar.
В чем причина
Электромобиль Mercedes EQE перестанут собирать на заводе в Бремене, а кроссовер EQE SUV перестанут выпускать в США в следующем году.
Отмечается, что немецкий автопроизводитель даже отказался от планового обновления моделей посреди их жизненного цикла.
Причин для отказа в отношении новых электрокаров две. Во-первых, они не слишком популярны.
К примеру, в США за 2024 год спрос на них рухнул сразу на 39%: суммарно продали только 11 660 Mercedes EQE и EQE SUV.
Во-вторых, вскоре дебютируют более современные и более совершенные электромобили Mercedes-Benz.
Они будут использовать новую платформу MB. EA-M, поэтому будут иметь больший запас хода и поддерживать сверхбыструю 800-вольтную зарядку.
В частности, уже через неделю на автошоу IAA в Мюнхене дебютирует электрокроссовер Mercedes GLC EQ с большим запасом хода и более просторным багажником, чем в EQE SUV.
На 2026 год запланирован дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 год — большего E-Class EQ.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью
Также по теме
Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото)
Август стал рекордным месяцем для рынка новых автомобилей
Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage 2025 года
В Японии дебютировал новый Toyota Aqua 2026 (фото, видео)
Tesla представила новую Model Y Performance (фото, видео)
Xiaomi отзывает 146 тыс. повербанков