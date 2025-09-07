0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото)

Технологии&Авто
14
Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото)
Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото), Фото: Mercedes-Benz
Mercedes EQE и EQE SUV являются довольно новыми электрокарами, представленными в 2021—2022 годах, однако их производство будет прекращено досрочно.
Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

В чем причина

Электромобиль Mercedes EQE перестанут собирать на заводе в Бремене, а кроссовер EQE SUV перестанут выпускать в США в следующем году.
Читайте также
Отмечается, что немецкий автопроизводитель даже отказался от планового обновления моделей посреди их жизненного цикла.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Причин для отказа в отношении новых электрокаров две. Во-первых, они не слишком популярны.
К примеру, в США за 2024 год спрос на них рухнул сразу на 39%: суммарно продали только 11 660 Mercedes EQE и EQE SUV.
Во-вторых, вскоре дебютируют более современные и более совершенные электромобили Mercedes-Benz.
Читайте также
Они будут использовать новую платформу MB. EA-M, поэтому будут иметь больший запас хода и поддерживать сверхбыструю 800-вольтную зарядку.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В частности, уже через неделю на автошоу IAA в Мюнхене дебютирует электрокроссовер Mercedes GLC EQ с большим запасом хода и более просторным багажником, чем в EQE SUV.
На 2026 год запланирован дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 год — большего E-Class EQ.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems