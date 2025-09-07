Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото) Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото), Фото: Mercedes-Benz

Mercedes EQE и EQE SUV являются довольно новыми электрокарами, представленными в 2021—2022 годах, однако их производство будет прекращено досрочно.

Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

В чем причина

Электромобиль Mercedes EQE перестанут собирать на заводе в Бремене, а кроссовер EQE SUV перестанут выпускать в США в следующем году.

Отмечается, что немецкий автопроизводитель даже отказался от планового обновления моделей посреди их жизненного цикла.

Фото: Mercedes-Benz

Причин для отказа в отношении новых электрокаров две. Во-первых, они не слишком популярны.

К примеру, в США за 2024 год спрос на них рухнул сразу на 39%: суммарно продали только 11 660 Mercedes EQE и EQE SUV.

Во-вторых, вскоре дебютируют более современные и более совершенные электромобили Mercedes-Benz.

Читайте также Mercedes выпустит 15 новых электромобилей за два года

Они будут использовать новую платформу MB. EA-M, поэтому будут иметь больший запас хода и поддерживать сверхбыструю 800-вольтную зарядку.

Фото: Mercedes-Benz

В частности, уже через неделю на автошоу IAA в Мюнхене дебютирует электрокроссовер Mercedes GLC EQ с большим запасом хода и более просторным багажником, чем в EQE SUV.

На 2026 год запланирован дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 год — большего E-Class EQ.

Разве ваше авто не заслуживает лучшего? Найдите оптимальные предложения благодаря сервису от Finance.ua

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.