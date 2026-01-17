Mercedes-Benz отстает от BMW в продаже электромобилей
Mercedes-Benz еще больше отстает от BMW в продаже электромобилей. В прошлом году немецкий автопроизводитель реализовал 168 800 полностью электрических автомобилей — на 9% меньше, чем в 2024 году. BMW нарастил продажи электрокаров на 3,6% до 442 072 единиц.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, тенденция к снижению продаж подчеркивает вызовы для главного исполнительного директора Mercedes Олы Каллениуса, который стремится доказать способность компании конкурировать в переходе на электромобили.
Следующий год станет испытанием стратегии Каллениуса по продвижению Mercedes в премиумсегмент.
Компания сталкивается с расширением китайских автопроизводителей и нестабильными потребительскими настроениями в Азии и Европе.
Несмотря на некоторые успехи 2025 года, в частности, рекордные продажи внедорожника G-класса, Mercedes борется с американскими тарифами и усилением конкуренции со стороны китайских производителей, которые активно продвигаются в сегмент роскошных автомобилей.
В агентстве отметили, что общие продажи автомобилей Mercedes в 2025 году упали на 9% до 1,8 миллионов — один из самых слабых годовых показателей компании за последние годы. Поставки в Китае сократились на 19% из-за роста отечественных брендов.
