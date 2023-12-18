Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн — Finance.ua
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Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн

Финтех и Карты
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Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн
Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн
Оператор платежной системы MasterCard Inc. намерен интегрировать сервис «наличные карты» с приложением «Дія», что позволит увеличить лимит разового пополнения карты с 5 тыс. грн до 35 тыс. грн.
Об этом сообщил директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков на ежегодной конференции Uafin. Tech в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
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«Мы запускаемся с WOG, и это будет первая сеть, и сразу через несколько дней… будет еще одна сеть АЗС, с которой также запускаемся посредством пополнения банковской картой и интеграцией с «Дія», — сказал Новиков.
«Мы не интегрируем в „Дію“ торговые точки. То есть, это не WOG проинтегрировался в „Дію“, а мы проинтегрировали сам сервис вместе с компанией iPay, и по состоянию на сегодняшний день мы просто будем подключать новых торговцев, будем регистрировать их в Национальном банке как агентов банка с приемом наличных денег для дальнейшего перечисления», — пояснил он.
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Новиков отметил, что у сетевых торговцев будет две опции: пополнение карты до 5 тыс. грн и до 35 тыс. грн в случае верификации в «Дії».

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью от 5 до 25 тысяч человек торговцы обязаны будут установить платежные терминалы;
  • Национальный банк Украины активно работает над введением в Украине открытого банкинга. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными между поставщиками платежных услуг через открытые API (application programming interface).
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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