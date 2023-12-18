Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн — Finance.ua

Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн Сегодня 17:20 — Финтех и Карты

Mastercard планирует расширить лимит пополнения карты наличными на кассах с 5 тыс. до 35 тыс. грн

Оператор платежной системы MasterCard Inc. намерен интегрировать сервис «наличные карты» с приложением «Дія», что позволит увеличить лимит разового пополнения карты с 5 тыс. грн до 35 тыс. грн.

Об этом сообщил директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков на ежегодной конференции Uafin. Tech в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

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«Мы запускаемся с WOG, и это будет первая сеть, и сразу через несколько дней… будет еще одна сеть АЗС, с которой также запускаемся посредством пополнения банковской картой и интеграцией с «Дія», — сказал Новиков.

«Мы не интегрируем в „Дію“ торговые точки. То есть, это не WOG проинтегрировался в „Дію“, а мы проинтегрировали сам сервис вместе с компанией iPay, и по состоянию на сегодняшний день мы просто будем подключать новых торговцев, будем регистрировать их в Национальном банке как агентов банка с приемом наличных денег для дальнейшего перечисления», — пояснил он.

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Новиков отметил, что у сетевых торговцев будет две опции: пополнение карты до 5 тыс. грн и до 35 тыс. грн в случае верификации в «Дії».

Справка Finance.ua:

с 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью от 5 до 25 тысяч человек торговцы обязаны будут установить платежные терминалы;

Национальный банк Украины активно работает над введением в Украине открытого банкинга. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными между поставщиками платежных услуг через открытые API (application programming interface).



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