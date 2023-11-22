Банки пытаются удержать клиентов, выехавших за границу — Finance.ua

Банки пытаются удержать клиентов, выехавших за границу Сегодня 17:03 — Финтех и Карты

Банки пытаются удержать клиентов, выехавших за границу

Украинские беженцы за границей останутся клиентами украинских банков только в том случае, если банки смогут удовлетворить их новые финансовые потребности.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола Black Friday: существует ли праздничное потребительское кредитование во время войны, проведенного «Финансовым клубом».

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«У выехавших людей остались контакты в Украине, нужно платить коммуналку, передавать родственникам деньги, отправлять средства волонтерам, донатить. Но у них появились и новые потребности: валютные переводы, конвертация валют. Мы определили это как отдельную нишу, как отдельный клиентский сегмент, и мы прорабатываем варианты, чтобы закрывать все потребности наших соотечественников за рубежом. Мы хотим сделать так, чтобы украинцам не нужно было менять банк при выезде за границу. Это очень непростая задача, но и большая ниша, чтобы развиваться», — говорит директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой.

Что именно будут предлагать клиентам

Начальник отдела управления продаж в национальных сетях ОТП Банка Руслан Бойко считает, что это задача со звездочкой — что предложить таким клиентам.

«В начале военных действий мы заемщикам, выехавшим за границу, дали digital возможность произвести реструктуризацию», — добавил он.

Закрывают ли украинские карты

Большинство состоятельных клиентов банков продолжают обслуживаться у персональных менеджеров, но и клиенты массового сегмента не закрывают карты украинских банков.

«Сервисы, которые мы сделали в приложении банка, удовлетворяют клиентов. Они меньше пользуются покупками в кредит, а больше совершают переводы, валютообмен, депозитные операции. Мы стараемся понять, какие сервисы им в дальнейшем потребуются. Но оттока клиентов мы не фиксируем», — рассказал директор по развитию партнерских программ Сенс Банка Максим Акинчиц.

Банкам трудно рассчитывать, что их карта постоянно будет № 1 для украинцев за границей.

«Это все-таки не новая ниша, а утраченный сегмент. Если 50% уехавших украинцев уже трудоустроились и получают заработную плату в каком-то европейском банке, то им мало резонов переходить на карту украинского банка. Довольно сложно быть банком № 1 или № 2 в кошельке уехавшего украинца», — сообщил директор департамента разработки продуктов ТАСкомбанка Тарас Гифес.

CEO платежного решения RozetkaPay Александр Лапко рассказал об опыте Rozetka в запуске интернет-магазина в Польше. «На польском рынке 70% оплат — это BLIK, локальная платежная система, которая используется для оплаты со счета напрямую. И ожидалось, что у нас должна быть доля украинских карт больше, но доля BLIK такая же, как в среднестатистическом магазине Польши. То есть клиенты оплачивают таким способом, который уже для них привычен», — отметил он.

Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Фінансовий клуб По материалам:

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