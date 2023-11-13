Почему банк может внезапно заблокировать карту: ТОП-3 причин — Finance.ua

Почему банк может внезапно заблокировать карту: ТОП-3 причин Сегодня 08:05 — Личные финансы

Почему банк может внезапно заблокировать карту: ТОП-3 причин

«Мою карту заблокировали. Что делать?» — такие обращения часто можно встретить на форуме Finance.ua и в телеграм-канале наших друзей «Карточный клуб». Finance.ua рассказывает об основных причинах блокировки карт.

1. Финмониторинг

Одной из наиболее распространенных причин, по которым блокируются карточные счета, является нарушение требований внутреннего банковского финансового мониторинга. В каждом банке по требованию НБУ создана специальная служба, которая пристально следит за тем, какие именно операции их клиенты проводят по картам.

Если вы используете карту только для оплаты товаров и услуг в торговых сетях, служба финансового мониторинга вами вряд ли заинтересуется. А вот если вы часто пополняете карточный счет наличными или наоборот — часто снимаете наличные, готовьтесь, что вам начнут задавать вопросы. Причина — вас заподозрят в отмывании денег.

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Если обороты по картам будут очень большими — например, превысят 400 тыс. грн в месяц — вас могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств на ваших счетах. Причем от банка к банку список таких документов может разниться.

Также под прицел службы финансового мониторинга могут попасть те, кто часто отправляет деньги за границу или получает денежные переводы из-за границы. Опять же: если подобную операцию проводить 1−2 раза в квартал, вопросов не будет.

2. Нетипичные операции

Разработчики программного обеспечения для банков работают над усовершенствованием системы искусственного интеллекта, которая анализирует операции по карте. Иногда это помогает спасти средства клиента от хищения мошенниками. Существует понятие нетипичная операция, то есть операция, которую клиент никогда не делал прежде.

Если в течение длительного времени кредитная карта использовалась исключительно для расчетов в торговых сетях, и вдруг с нее решили снять крупную (или не очень) сумму наличных денег… Банк скорее всего заблокирует эту операцию. После чего вам позвонят из банка и уточнят: делаете ли эту операцию вы, делаете ли вы ее сознательно и по доброй воле (то есть не по принуждению).

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Часто бывает, что мошенники обманом вынуждают украинцев сделать ту или иную операцию: либо сообщить им данные карты (включая CVV/CVC-код), либо подтвердить команду списания денег с карты или снятие наличных в банкоматах. В этом случае только срабатывание внутренней системы безопасности на нетипичную операцию для этого клиента может помочь спасти деньги. К сожалению, далеко не во всех банках это работает как следует.

3. Решение исполнительной службы

Еще одной распространенной причиной блокировки карточных счетов является наличие т.н. исполнительного производства.

В случае, если в отношении клиента банка есть решение суда — например, о принудительном взыскании алиментов с неплательщика или даже штрафа за нарушение ПДД, на основании такого документа могут заблокировать все карточные счета клиента до момента погашения задолженности.

Как сообщили нам в « Карточном клубе », банки делятся на тех, кто строго следует указаниям исполнительной службы (например, ПриватБанк и monobank мгновенно блокируют счета), и тех, кто может «не заметить» полученное указание.

При такой блокировке счетов их можно будет пополнять, а вот расходные операции делать не удастся.

Подробно об этих и других причинах читайте в статье по ссылке ниже:

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