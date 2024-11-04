Массово 5G в Украине появится в 2030 году — эксперт по телекоммуникациям Сегодня 14:28 — Технологии&Авто

Массово 5G в Украине появится в 2030 году — эксперт по телекоммуникациям

Министерство цифровой трансформации 1 ноября сообщило , что в Украине запустят пилотный проект 5G.

Детальнее о внедрении новой сети в эфире «Громадського радіо» рассказал эксперт по вопросам телекоммуникаций Александр Глущенко.

По его словам, в Украине есть определенный частотный диапазон. Чтобы запустить частоты 5G, нужно освободить другие частоты, которые кто-то использует. То есть осуществить конверсию — того, кто использует определенный диапазон, подвинуть в другой и компенсировать ему расходы.

«Например, есть так называемый цифровой дивиденд. Это телевизионные частоты, верхние частоты дециметрового диапазона, где в Украине существует телевидение Т2. Для того чтобы их использовать для мобильной связи, телевизионному оператору государство должно заплатить средства, провести процедуру. Тогда оператор меняет частоты передатчиков — меняется полностью частотный ресурс оператора. Он инвестирует компенсированные средства в перенастройку оборудования, возможно, в дополнительное оборудование, частоты высвобождаются», — объясняет Глущенко.

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Высвободившиеся частоты государство выставляет на аукцион, и их покупают мобильные операторы, которые затем на этих частотах перестраивают сеть 5G.

Но почему в Украине сложно внедрить новую сеть? Эксперт по телекоммуникациям отвечает:

«Есть экономический фактор, кроме технического и бюрократического. То есть в странах, где разворачивались сети 5G, совсем другая цена мобильной связи; в этих странах совсем другая экономическая ситуация; в них, как правило, хотя бы у половины населения должны быть мобильные телефоны с поддержкой 5G».

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К тому же, есть фактор оборудования. Для введения сети нового поколения мобильные операторы должны либо усовершенствовать действующее оборудование, либо покупать новое.

Эксперт уверен, что за внедрение 5G придется платить и конечному потребителю. Да, мобильные операторы не смогут продать новую сеть как отдельную услугу, будет только расширение технических возможностей в действующем тарифе. Но финансовая нагрузка, которая тянет за собой переход на 5G, упадет и на плечи пользователей, как это и происходит в любом бизнесе.

«Пользователь будет платить за то, что базовые станции мобильных операторов будут зарезервированы на 10 часов каждая. Пользователь конечный будет платить за внедрение 5G, за все лицензионные сборы, которые заплатит мобильный оператор. Так работает бизнес. Это не меценатство, здесь никто не пришел построить нам новую сеть бесплатно», — рассказывает эксперт.

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Впрочем, говорит Глущенко, есть плюс. Оборудование, необходимое для внедрения сети нового поколения, будет очень дешевым в отношении тех цен, которые платили мобильные операторы лет 5 назад.

«Скажем честно, речь о 5G в Украине сейчас идет в пиар-формате, когда нам рассказывают о том, что есть пилотные проекты, которые будут тестировать, как сеть влияет на спецпользователей или не мешает им. Потому что с начала полномасштабной войны у нас в разных частотных диапазонах появилось очень много пользователей, которых раньше там не было. И государство, и мобильные операторы берут время на проверку этих взаимоотношений, не мешают ли они друг другу. Если все будет хорошо, то 2030 год — это год, когда нужно ориентироваться, что в Украине массово появятся сети 5G», — заключает Глущенко.

Громадське радіо По материалам:

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