5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе — Finance.ua

5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе

Украинский регулятор разрешил мобильному оператору Kyivstar тестирование до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для проведения испытания технологии 5G.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Как сообщается, регулятор НКЭК рассмотрел запрос компании Kyivstar относительно испытания радиотехнологии стандарта 5G NR и согласовал тестирование базовых станций радиотехнологии 5G при устранении вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей и имущества.

«По результатам успешного краткосрочного испытания Kyivstar направил отчет об испытаниях радиотехнологии базового стандарта 5G NR, что подтверждает готовность ядра основной пакетной сети „Киевстар“ к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA (Non Stand Alone) для пилотной или коммерческой эксплуатации», — говорится в сообщении.

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Проведение краткосрочного испытания, как отмечается, «практически подтвердило теоретические расчеты по ожидаемым значениям скорости передачи данных на смартфонах и возможность предоставления услуг высокоскоростного Интернета».

НКЭК согласовала продолжение Kyivstar тестирования до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для испытания технологии 5G.

УНН По материалам:

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