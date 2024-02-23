5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе

Технологии&Авто
7
5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе
5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе
Украинский регулятор разрешил мобильному оператору Kyivstar тестирование до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для проведения испытания технологии 5G.
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
Читайте также
Как сообщается, регулятор НКЭК рассмотрел запрос компании Kyivstar относительно испытания радиотехнологии стандарта 5G NR и согласовал тестирование базовых станций радиотехнологии 5G при устранении вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей и имущества.
«По результатам успешного краткосрочного испытания Kyivstar направил отчет об испытаниях радиотехнологии базового стандарта 5G NR, что подтверждает готовность ядра основной пакетной сети „Киевстар“ к предстоящему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA (Non Stand Alone) для пилотной или коммерческой эксплуатации», — говорится в сообщении.
Читайте также
Проведение краткосрочного испытания, как отмечается, «практически подтвердило теоретические расчеты по ожидаемым значениям скорости передачи данных на смартфонах и возможность предоставления услуг высокоскоростного Интернета».
НКЭК согласовала продолжение Kyivstar тестирования до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для испытания технологии 5G.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.