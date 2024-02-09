5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект — Finance.ua
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5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект

Технологии&Авто
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5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект
5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект
Пилотный проект 5G связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.
Об этом в интервью Forbes Украина заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, это будет одним из приоритетных направлений развития сферы телекоммуникаций. Чиновник напомнил, что в 2019-м году в Украине произошло перераспределение частот, для того чтобы активно развивался 4G.
«Надеюсь, пилот 5G сделаем в 2024-м. Хотя бы локально. Полномасштабная война влияет на частоты, которые нам нужны. Именно поэтому может не получиться, но стоит попробовать», — сказал Федоров.
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Он также отметил, что Минцифры хочет запустить больше проектов, связанных с инновациями для бизнеса, — «стимулов, которые заставляли бы модернизировать предприятия». В частности, речь идет о грантовой программе, которая финансово поддерживает инновации: от внедрения CRM-систем до новых технологий производства.
«Я верю в предпринимателей и бизнес. Не верю в роль государства в экономике. Не считаю, что оно должно занимать важное место. Нужно максимально все отпускать, поэтому, например, существует Дія.City», — подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

  • в октябре прошлого года Минцифры подписало меморандум с Министерством транспорта Латвии о совместной работе над внедрением 5G в Украине. Латвия одной из первых в Европе запустила общедоступный 5G. Именно поэтому обмен опытом с передовой страной в сфере телеком позволит улучшить сети мобильной связи, модернизировать инфраструктуру широкополосного доступа к интернету и ускорить запуск 5G в Украине;
  • аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и дорогим доступом в интернет. За комфортные 100 Мбит/с больше всего платят жители Норвегии (в среднем 79,4 $ в месяц), Исландии (62,1 $/мес.) и Австралии (61,8 $/мес.). Самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в россии (5,6 $/мес.), Украине (6,1 $/мес.) и Румынии (6,4 $/мес.).
По материалам:
Forbes.ua
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