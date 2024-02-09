5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект — Finance.ua

5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект Сегодня 13:30 — Технологии&Авто

5G в Украине: Федоров сообщил, когда запустят пилотный проект

Пилотный проект 5G связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.

Об этом в интервью Forbes Украина заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, это будет одним из приоритетных направлений развития сферы телекоммуникаций. Чиновник напомнил, что в 2019-м году в Украине произошло перераспределение частот, для того чтобы активно развивался 4G.

«Надеюсь, пилот 5G сделаем в 2024-м. Хотя бы локально. Полномасштабная война влияет на частоты, которые нам нужны. Именно поэтому может не получиться, но стоит попробовать», — сказал Федоров.

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Он также отметил, что Минцифры хочет запустить больше проектов, связанных с инновациями для бизнеса, — «стимулов, которые заставляли бы модернизировать предприятия». В частности, речь идет о грантовой программе, которая финансово поддерживает инновации: от внедрения CRM-систем до новых технологий производства.

«Я верю в предпринимателей и бизнес. Не верю в роль государства в экономике. Не считаю, что оно должно занимать важное место. Нужно максимально все отпускать, поэтому, например, существует Дія.City», — подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

в октябре прошлого года Минцифры подписало меморандум с Министерством транспорта Латвии о совместной работе над внедрением 5G в Украине. Латвия одной из первых в Европе запустила общедоступный 5G. Именно поэтому обмен опытом с передовой страной в сфере телеком позволит улучшить сети мобильной связи, модернизировать инфраструктуру широкополосного доступа к интернету и ускорить запуск 5G в Украине;

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