Маск стал первым человеком в мире, чей капитал превысил $400 млрд — Finance.ua

Маск стал первым человеком в мире, чей капитал превысил $400 млрд Сегодня 11:45 — Мир

Маск стал первым человеком в мире, чей капитал превысил $400 млрд

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что последняя продажа акций компании SpaceX увеличила состояние Маска примерно на 50 миллиардов долларов одним махом — до 439,2 миллиарда долларов.

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Состояние Маска изменилось в конце 2022 года, когда в какой-то момент его собственный капитал уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. Но он резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах в прошлом месяце, на которых Маск стал его самым заметным политическим донором. После выборов за один день капитал Маска увеличился на 26,5 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla.

Ранее стало известно, что акции Tesla выросли на 65% по сравнению с предвыборным периодом, чему способствовали ожидания того, что Трамп отменит льготы для электромобилей, которые помогали конкурентам Tesla.

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Кроме того, стоимость стартапа Маска в сфере искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с тех пор, как в мае миллиардер последний раз привлекал инвестиции, и составила 50 миллиардов долларов.

В среду SpaceX и ее инвесторы договорились о выкупе акций на сумму 1,25 миллиарда долларов у сотрудников и внутренних акционеров компании. Эта сделка оценивает частную компанию по исследованию космоса в 350 миллиардов долларов, что делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

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Основной доход SpaceX получает от контрактов с правительством США и, вероятно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп высоко оценил видение Илона Маска по поводу отправки людей на Марс, а после выборов даже посетил запуск SpaceX в Техасе.

Діло По материалам:

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