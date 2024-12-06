Маск потерял $32 миллиарда после приобретения Twitter — Finance.ua

Маск потерял $32 миллиарда после приобретения Twitter 06.12.2024, 01:16 — Фондовый рынок

Маск потерял $32 миллиарда после приобретения Twitter

Илон Маск существенно снизил стоимость Twitter, которая теперь оценивается на 72% меньше суммы, заплаченной за платформу. В октябре 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда, но сейчас его стоимость, по данным Axios и Fidelity, составляет всего около $12,3 миллиарда.

Несмотря на 32% роста цен на акции компании после покупки, платформа испытала значительные трудности. Стоимость акций Twitter подскочила на 22% сразу после объявления сделки, но впоследствии снизилась из-за противоречивых решений Маска.

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Среди наиболее резонансных изменений — переименование Twitter в X в июле 2023 года и изменение системы верификации, которая позволила покупать синюю отметку по подписке.

Изменения повлекли отток рекламодателей, прекративших сотрудничество с платформой на сумму около $2 миллиардов. Согласно данным Media Matters for America, до 50 ведущих брендов, среди которых Chanel, Coca-Cola и Hewlett-Packard, покинули платформу.

Маск резко отреагировал на потерю рекламодателей, заявив на саммите DealBook в Нью-Йорке: «Хотят шантажировать меня рекламой? Идите к черту. Не рекламируйте».

Платформа также столкнулась с оттоком пользователей. По данным Sensor Tower, количество ежедневных пользователей в США снизилось на 23% между ноябрем 2022 и февралем 2024 года. А после выборов президента США в 2024 году, когда победил Дональд Трамп, платформа потеряла рекордные 115 тысяч американских пользователей за один день.

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Популярность получила альтернатива Twitter — социальная сеть Bluesky, которая привлекла более 24 миллионов пользователей благодаря поддержке знаменитостей. Эту платформу основал в 2019 году Джек Дорси, бывший CEO Twitter.

Падение Twitter под руководством Маска вызывает вопрос о будущем платформы, которая испытывает трудности с поддержкой пользователей и рекламодателей.

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