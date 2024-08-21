Покупку Илоном Маском Twitter считают одной из худших сделок, — WSJ — Finance.ua
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Покупку Илоном Маском Twitter считают одной из худших сделок, — WSJ

Фондовый рынок
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Покупку Илоном Маском Twitter считают одной из худших сделок, — WSJ
Покупку Илоном Маском Twitter считают одной из худших сделок, — WSJ
Кредит на 13 млрд долл., который получил миллиардер Илон Маск для покупки компании Twitter (теперь в X) в октябре 2022 года, стал одним из самых проблемных для банков со времен финансового кризиса 2008−2009 годов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Многомиллиардный кредит, взятый Маском на покупку Twitter, висит уже почти два года, принося процентные платежи, но обременяя балансы банков.
Отмечается, что покупку Маском Twitter профинансировали семь финучреждений, включая Morgan Stanley и Bank of America. Обычно банки быстро передают такие долги другим инвесторам, но из-за неутешительных финансовых результатов X этот процесс усложнился, поэтому кредиты остались в финансовой отчетности банков, отмечает издание.
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Несмотря на эти трудности, финучреждения получают процентные платежи и не теряют надежды на то, что X в конце концов вернет весь долг.
В то же время, финансовые трудности компании отдаляют вероятность полного погашения кредита. Рыночная оценка X снизилась примерно до 19 млрд долл., что значительно меньше цены ее покупки в 44 млрд долл., что еще больше усложняет положение кредиторов, отмечает издание.
Это обстоятельство также повлияло на положение финучреждений на рынке и их вознаграждение, причем некоторые из них ощутили снижение рейтинга на рынке высокорискованных и высокодоходных кредитов.

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Кроме того, инвестбанкиры Barclays столкнулись с сокращением бонусов из-за выполнения длительных кредитных сделок, особенно касающихся X.
Несмотря на эти препятствия, банки не хотят прекращать деловые отношения с Илоном Маском, учитывая потенциал будущих соглашений с другими его предприятиями, в частности SpaceX.
По материалам:
Економічна Правда
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