Пять обещаний Илона Маска по Tesla Cybertruck, которые не были реализованы — Finance.ua

Пять обещаний Илона Маска по Tesla Cybertruck, которые не были реализованы Сегодня 05:27 — Технологии&Авто

Пять обещаний Илона Маска по Tesla Cybertruck, которые не были реализованы

Tesla Cybertruck очень изменился с момента, когда Илон Маск впервые представил электропикап в 2019 году. Не все, о чем он говорил, свершилось.

Об этом пишет Business Insider.

Первый пикап Tesla был представлен в ноябре прошлого года. Авто имело множество проблем, а также столкнулось с нехваткой масштабирования для удовлетворения спроса.

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У Cybertruck, которые продаются сейчас, запас хода меньше и цена намного выше, чем предполагал Маск, при этом доступная модель стоит почти $100 000. Ниже еще некоторые обещанные и нереализованные функции.

Стоимость $39 900

В 2019 году Илон Маск говорил, что самая дешевая версия Cybertruck будет стоить $39 900, а более продвинутые варианты будут продаваться за $49 900 и $69 900. Как известно, с этим не вышло.

В 2023 году Tesla заявила, что ее самая дешевая модель будет стоить $60 990 и появится в 2025 году. Рост цены разочаровал многих поклонников Tesla и сделал Cybertruck статусным авто.

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В августе этого года Tesla без объявления повысила цену полноприводной версии Cybertruck до $100 000 и отменила возможность предварительного заказа самой дешевой версии с задним приводом за $61 000. Сейчас непонятно, какие планы относительно этой модели.

800 км на одном заряде

В 2019 году Маск обещал, что самая совершенная трехмоторная версия Cybertruck будет иметь запас хода 500 миль (чуть более 800 км). Это сделало бы его одним из самых автономных электромобилей, однако обещание снова осталось невыполненным.

Сейчас автопроизводитель рекламирует полноприводный Cybertruck за $100 000 с запасом хода 512 км и модель за $120 000 с 485 км.

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Tesla планирует предложить «расширитель диапазона» — устройство, которое находится в кузове автомобиля и увеличивает запас хода более чем до 757 км. Ожидается, что производство устройства начнется в начале 2025 года, оно будет стоить дополнительных $16 000.

Квадроцикл Cyberquad

В свое время Илон Маск завершил презентацию Cybertruck неожиданным анонсом Cyberquad, квадроцикла Tesla.

Он написал в Twitter, что Cyberquad будет двухместным квадроциклом, который должен быть выпущен одновременно с пикапом.

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На самом деле, Tesla выпустила детскую версию Cyberquad за $1900, которая сейчас стоит $1650, но полноразмерный квадроцикл еще не материализовался.

Cybertruck как лодка

Одно из самых интересных обещаний по Cybertruck — его возможность плыть в течение короткого времени. Илон Маск писал, что пикап будет достаточно водонепроницаемым, чтобы пересекать реки, озера и даже не очень бурные моря.

Несмотря на то, что Cybertruck имеет «режим брода», позволяющий ездить в воде глубиной 76 см в течение ограниченного времени, это не совсем лодка в море.

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Однако Маск не отказался от функции, подтвержденной в декабре прошлого года. Tesla планирует еще одно обновление, которое позволит Cybertruck преодолевать по крайней мере 100 м водные помехи.

Походка краба

В 2021 году Маск писал, что Cybertrucks будет четыре двигателя, по одному на каждое колесо, что позволит ему вращаться на 360° и двигаться по диагонали, как краб.

Ведущий инженер Cybertruck Вес Моррил заявил в апреле, что Tesla экспериментировала с этой функцией, но не нашла для нее практического применения.

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