Стоимость базовой версии Tesla Cybertruck выросла на $39 000 — Finance.ua

Стоимость базовой версии Tesla Cybertruck выросла на $39 000 Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

Tesla снова удивила своих поклонников, на этот раз не новыми технологиями, а резким повышением цен на свой долгожданный электрический пикап Cybertruck. Компания не только прекратила продажу самой дешевой заднеприводной версии, но и значительно увеличила стоимость оставшихся моделей, пишет avtopilot

Базовая модель стала роскошью

Теперь самый доступный Cybertruck — это полноприводная версия по цене $79 990. А флагманская модель Cyberbeast подорожала до впечатляющих $99 990. Для сравнения, еще недавно заднеприводная версия продавалась за $60 990, а на старте продаж в 2019 году базовая модель обещалась за $39 990.

Проблемы с качеством и отзывы

Эти изменения происходят на фоне многочисленных сообщений о проблемах с качеством сборки и программным обеспечением у первых выпущенных Cybertruck. Tesla уже несколько раз отзывала автомобиль из-за разных неисправностей, включая проблемы с педальным узлом, программные ошибки и поломки стеклоочистителей.

Что это означает для покупателей

Для потенциальных покупателей Cybertruck это означает, что им придется выложить гораздо больше денег, чтобы стать владельцем этого электрического пикапа. Базовая модель теперь стоит на $39 000 больше, чем изначально обещалось. Это может оттолкнуть многих заинтересованных, особенно тех, кто рассчитывал на более доступную цену.

Рост цен и проблемы с качеством первых моделей Cybertruck вызывают вопросы будущего этого амбициозного проекта Tesla. Сможет ли компания исправить недостатки и оправдать ожидания покупателей, готовых заплатить высокую цену за этот футуристический пикап? Время покажет.

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