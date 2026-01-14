Маск сделал Starlink для Ирана бесплатным Сегодня 23:16 — Мир

Маск сделал Starlink для Ирана бесплатным

Компания Илона Маска SpaseX теперь предлагает бесплатный доступ к Starlink в Иране на фоне смертоносных протестов и многодневного отключения света.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Ахмада Ахмадиана, исполнительного директора американской организации Holistic Resilience, работающей с иранцами по обеспечению безопасного доступа в интернет, компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране. Таким образом владельцы терминалов могут воспользоваться услугой бесплатно.

Источник, знакомый с деятельностью Starlink, тоже подтвердил бесплатность услуги.

Хотя терминалы Starlink и запрещены в Иране, многие из них, несмотря на риск, были переправлены контрабандой через границу страны. Ахмадиан в телефонном интервью с Bloomberg оценил, что в Иране более 50 тысяч подобных устройств.

По словам Амира Рашиди, директора по цифровым правам правозащитной организации Miaan Group, иранские военные работают над подавлением сигнала Starlink и выслеживают пользователей.

В частности, во вторник иранский государственный телеканал IRIB News сообщил, что власти изъяли «большую партию электронного оборудования, используемого для шпионажа и саботажа», включая устройства, которые на видеозаписи выглядят как терминалы Starlink.

Bloomberg отмечает, что Рашиди тоже подтвердил бесплатный доступ к услугам Starlink в Иране.

По данным NetBlocks, отслеживающей состояние интернет-соединения организации, общенациональное отключение интернета в Иране длится уже пять дней, лишив миллионы людей доступа к онлайн-услугам.

