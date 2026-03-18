Маск раскрыл дату дебюта нового Tesla Roadster

Так может выглядеть Tesla Roadster
Долгожданный электрический суперкар Tesla Roadster может быть официально представлен ближе к концу апреля.
Об этом заявил Илон Маск в социальной сети X.
«Правда. Новый Roadster, вероятно, будет представлен в конце апреля», — написал Маск.
Интересно, что еще в ноябре прошлого года, общаясь с акционерами на ежегодном собрании Tesla, Маск называл более конкретную дату. Тогда он уверял, что дебют нового Roadster состоится 1 апреля этого года, а серийный выпуск стартует через 12−18 месяцев после презентации.

Что известно о Tesla Roadster

По заявленным характеристикам, новый Roadster выглядит крайне амбициозно. Он получит полный привод и электромотор с крутящим моментом на колесе 10000 Нм.
Разгон до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, разгон 0−160 км/ч укладывается в 4,2 секунды, а максимальная скорость заявлена ​​на уровне 400 км/ч. Также предусмотрена батарея емкостью 200 кВт*ч и запас хода до 1000 км.
Как мы сообщали ранее, ожидается, что базовая версия будет стоить около 195 тыс. долларов, а лимитированная Founders Series обойдется гораздо дороже.

Патент на новые сиденья

Несколько дней назад стало известно, что Tesla представила новый патент на инновационные автомобильные сиденья, которые могут появиться в будущем Tesla Roadster. Вместо традиционной многокомпонентной конструкции инженеры предлагают монолитное сиденье. Это позволяет снизить вес и повысить прочность.
Вместо классических механизмов регулировки — гибкая конструкция:
  • материал сам гнется в нужных зонах;
  • сиденье остается жестким там, где требуется поддержка;
  • лучше удерживает тело во время быстрой езды.
Читайте также
Патент также подразумевает использование актуаторов вместо стандартных моторов.
  • движение в нескольких направлениях одновременно;
  • более точная настройка посадки;
  • больше возможностей персонализации.
В результате Tesla хочет сделать сиденья более легкими, надежными и максимально адаптированными под водителя.
Также по теме
Также по теме
