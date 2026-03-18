Маск раскрыл дату дебюта нового Tesla Roadster Сегодня 02:10 — Технологии&Авто

Так может выглядеть Tesla Roadster

Долгожданный электрический суперкар Tesla Roadster может быть официально представлен ближе к концу апреля.

Об этом заявил Илон Маск в социальной сети X.

«Правда. Новый Roadster, вероятно, будет представлен в конце апреля», — написал Маск.

Интересно, что еще в ноябре прошлого года, общаясь с акционерами на ежегодном собрании Tesla, Маск называл более конкретную дату. Тогда он уверял, что дебют нового Roadster состоится 1 апреля этого года, а серийный выпуск стартует через 12−18 месяцев после презентации.

Что известно о Tesla Roadster

По заявленным характеристикам, новый Roadster выглядит крайне амбициозно. Он получит полный привод и электромотор с крутящим моментом на колесе 10000 Нм.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, разгон 0−160 км/ч укладывается в 4,2 секунды, а максимальная скорость заявлена ​​на уровне 400 км/ч. Также предусмотрена батарея емкостью 200 кВт*ч и запас хода до 1000 км.

195 тыс. долларов, а лимитированная Founders Series обойдется гораздо дороже.

Патент на новые сиденья

Несколько дней назад стало известно, что Tesla представила новый патент на инновационные автомобильные сиденья, которые могут появиться в будущем Tesla Roadster. Вместо традиционной многокомпонентной конструкции инженеры предлагают монолитное сиденье. Это позволяет снизить вес и повысить прочность.

Вместо классических механизмов регулировки — гибкая конструкция:

материал сам гнется в нужных зонах;

сиденье остается жестким там, где требуется поддержка;

лучше удерживает тело во время быстрой езды.

Патент также подразумевает использование актуаторов вместо стандартных моторов.

движение в нескольких направлениях одновременно;

более точная настройка посадки;

больше возможностей персонализации.

В результате Tesla хочет сделать сиденья более легкими, надежными и максимально адаптированными под водителя.

Autogeek

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.