Маршрутки без наличных: столичные власти одобрили соответствующую петицию — Finance.ua
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Маршрутки без наличных: столичные власти одобрили соответствующую петицию

Финтех и Карты
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Маршрутки без наличных: столичные власти одобрили соответствующую петицию
Маршрутки без наличных: столичные власти одобрили соответствующую петицию
Столичные власти одобрили петицию, предусматривающую введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева.
Об этом говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко на петицию.
В Киеве была рассмотрена электронная петиция № 13388 о введении безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков.
В Киеве с 2018 года действует система безналичной оплаты проезда (АСОП), которая охватывает весь общественный транспорт независимо от формы собственности перевозчиков.
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Ее внедрение и работу координирует Департамент ИКТ КГГА, а оператором является КП «Главный информационно-вычислительный центр». Система технически готова к подключению всех перевозчиков на основании соответствующего договора.
В период с мая по август 2023 г. к АСОП в тестовом режиме был присоединен один из маршрутов, обслуживаемый частным перевозчиком. Результаты тестирования подтвердили готовность АСОП к работе с перевозчиками частной формы собственности.
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Опытная эксплуатация системы АСОП в Киеве продлена на период военного положения и еще девять месяцев после его завершения. Частные перевозчики смогут подключаться к системе при условии заключения договора с оператором. Проект договора и инструкция по подключению обнародована на сайте КП «ГИВЦ».
Учитывая, что поднятый в электронной петиции № 13388 вопрос отвечает актуальным потребностям, действующему законодательству и способствует улучшению качества пассажирских перевозок в Киеве, городские власти и в дальнейшем будут принимать соответствующие меры в пределах своих полномочий согласно действующему Положению, отмечается в ответе Кличко.
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Ранее сообщалось, что Киевская городская военная администрация продолжает работу над введением безналичной оплаты проезда в маршрутках столицы.
В частности, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что КГГА еще в 2018 году решила ввести безналичную оплату проезда на всем транспорте Киева до конца 2022 года. Однако решение было отложено до окончания войны.
Коммунальный транспорт уже перешел на безналичный расчет, но маршрутки до сих пор работают с наличными. Ткаченко отметил, что это наносит ущерб бюджету и создает коррупционные риски.
По материалам:
Діло
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