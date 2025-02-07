В транспортной сфере Киева не хватает почти три тысячи специалистов — Finance.ua

В транспортной сфере Киева не хватает почти три тысячи специалистов Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Дефицит кадров в транспортной сфере Киева в настоящее время составляет около трех тысяч человек. Часть специалистов ушли на фронт защищать свою страну, поэтому в столичном метро ищут возможности для привлечения новых кадров.

В киевском метро сегодня почти 20% вакансий, передает ЦТС . По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Романа Лелюка, транспорт относится к стратегической отрасли, и для отладки его работы применяются различные инструменты. В частности, в вестибюле станции «Майдан Незалежности» два дня проходила транспортная ярмарка вакансий.

В ходе проведения ярмарки специалисты кадровых служб рассказывали о работе в коммунальных предприятиях и давали консультации о гарантиях, выплатах и возможностях переквалификации.

По словам финансового директора КП «Киевский метрополитен» Алексея Сорбота, если формат ярмарки покажет свою эффективность, то подобные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем. «Мы понимаем, что такое дефицит кадров, ведь в столичном метро сегодня около 20% вакансий», — подчеркнул он.

Представители Киевского городского центра занятости, также участвовавшие в ярмарке вакансий, отметили, что в течение двух дней они провели десятки собеседований. Кандидаты узнавали об актуальных вакансиях, условиях труда и социальных гарантиях. Особый интерес вызвали предложения с предоставлением жилья и возможностью обучения.

Ранее сообщалось о том, что в течение 2024 года пассажиры воспользовались столичным метро более 241 миллиона раз. В частности, 60 миллионов поездок было совершено на льготных условиях.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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