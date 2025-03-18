В Киеве разрешили движение наземного общественного транспорта во время тревог — Finance.ua

В Киеве разрешили движение наземного общественного транспорта во время тревог Сегодня 15:17

В Киеве разрешили движение наземного общественного транспорта во время тревог

С 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле ближайшего укрытия будет продолжать движение по маршруту. Это касается как коммунального транспорта КП «Киевпасстранс», так и частных перевозчиков.

Соответствующее решение, после консультаций с военными, правоохранителями, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, принял Совет обороны города Киева.

Так, в случае воздушной тревоги транспортные средства КП «Киевпасстранс» и частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения транспорта, в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

Как это будет работать

Желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будут оказывать необходимую помощь. Водитель наземного пассажирского транспорта будет объявлять о возможности дальнейшего продолжения поездки по маршруту движения.

После того как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.

В протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти до укрытия на время воздушной тревоги.

Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

Напомним, с 1 августа 2022 года в Киеве начали действовать новые правила работы городского транспорта в столице. Во время воздушной тревоги пассажиры должны были покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия. Его можно найти на карте на официальном портале Киева или в приложении «Киев Цифровой».

После отбоя тревоги водитель должен был ждать пассажиров в течение 10 минут. Люди, которые за это время не успевали вернуться в транспортное средство, могли воспользоваться следующим. Платить повторно за проезд было не нужно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.