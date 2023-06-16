Маркарова назвала факторы, которые будут влиять на восстановление Украины после войны — Finance.ua

Маркарова назвала факторы, которые будут влиять на восстановление Украины после войны Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Маркарова назвала факторы, которые будут влиять на восстановление Украины после войны

О главных приоритетах послевоенного восстановления Украины и факторах, влияющих на рост, в интервью The Page рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

В восстановлении Украины власти определили пять приоритетов. Именно их премьер Денис Шмыгаль представил в ходе украинского круглого стола в рамках встреч МВФ — ВБ в Вашингтоне:

энергетика;

гуманитарная помощь;

разминирование;

критическая инфраструктура;

поддержка бизнеса.

По оценкам Всемирного банка, на это в ближайший год нашей стране потребуется $14 млрд. Общие потери экономики банк оценивает в $411 млрд по состоянию на 24 февраля 2023 года.

Эти приоритетные вопросы требуют прямой грантовой помощи, но каждый из них эффективнее решить за счет дополнительной активизации американского бизнеса, уверена Маркарова.

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«россия научила, как каждый сектор можно превратить в оружие. Поэтому мы должны строить все эти секторы так, чтобы быть самодостаточными и интегрироваться в европейскую систему. Мы должны стать решением многих проблем, а не реципиентом, который зависит от всех», — подчеркивает госпожа посол.

Оксана Маркарова уверена, что послевоенное восстановление нашего государства будет зависеть от трех факторов.

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Первый фактор. Как именно будет урегулирован вопрос безопасности в Украине после победы. Как скоро Украина сможет стать членом НАТО. Какие гарантии получит полноценное членство.

Второй фактор. Обеспечит ли власть в Украине равные, понятные и справедливые условия для всех бизнесов и убедит ли в этом украинские и международные компании. Равные условия — это присутствие состоятельных украинских институций на всех уровнях. Это верховенство права и системная борьба с коррупционными проявлениями. Оксана Маркарова уверена, что этот фактор будет определять массовость потока инвестиций.

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Она отметила, что послевоенное восстановление потребует роста многих секторов — начиная с физической отстройки (строительство и дорожная инфраструктура) и заканчивая услугами.

Потенциал для роста в каждом из секторов огромен. Маркарова вспоминает, что на 2019 год продуктивность одного производителя в Украине за год была такая же, как в Германии за 18 дней.

«Помню, как меня тогда впечатлили цифры. Это не о трудолюбии, а о том, имеем ли мы доступ к капиталу, инновационным технологиям и тому подобное. Именно в этом для нас потенциал для роста и в каждом из секторов мы можем увеличить производительность», — подчеркнула Оксана Маркарова.

Третий фактор. Рост ВВП должен быть устойчивым. Это побуждает партнеров поверить в долгосрочный успех Украины, а тогда к уже действующим будут присоединяться новые инвесторы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

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