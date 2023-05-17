В ООН посчитали, сколько средств Украине нужно на восстановление — Finance.ua

В ООН посчитали, сколько средств Украине нужно на восстановление Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В ООН посчитали, сколько средств Украине нужно на восстановление

Украине понадобится 411 млрд долл. для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии.

Такие расчеты ООН опубликовала в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

Организация объединенных наций подчеркнула, что в 2022 году Украина лишилась части своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры, в частности, из-за этого экономика страны сократилась на 29,1%.

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«Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов», — отметили в ООН.

По прогнозам ООН, невзирая на внешнюю финансовую помощь, в 2023 году экономика в Украине будет находиться в стагнации.

Ранее ЕБРР оценил восстановление Украины в 250 миллиардов долларов. В отчете отмечается, что только 29% экономик мира, вышедших из вооруженного конфликта, восстанавливают довоенный уровень ВВП в течение пяти лет.

Справка Finance.ua:

ранее Всемирный банк обновил оценку средств, необходимых Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов;

в сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии россии. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны;

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесли данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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