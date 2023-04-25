Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины — Finance.ua
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Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины

Казна и Политика
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Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины
Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины, www.slovoidilo.ua
В Украине заработает комиссия, которая будет рассматривать вопросы о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.
«Это Фонд, через который Правительство финансирует основные проекты восстановления. Созданная комиссия будет рассматривать проекты, подающие ответственные ведомства. Возглавит эту комиссию вице-премьер-министр по восстановлению», — объяснил Шмыгаль.
По словам премьера, важным элементом работы комиссии станет то, что информация о проектах будет открыта. То есть каждый украинец сможет проверить, на что именно тратятся средства в рамках программы восстановления. Это со своей стороны сможет добавить элемент прозрачности, который поможет сформировать уровень доверия между государством и украинцами.
«В этом году планируем реализовать проекты восстановления на 14 млрд долларов. И одним из пяти приоритетов быстрого восстановления является помощь малому и среднему бизнесу для восстановления нашей экономики. Прежде всего речь идет о программах льготного кредитования, а также о безвозвратных грантах єРобота», — отметил Шмыгаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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