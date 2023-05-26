В Минфине рассказали, сколько средств требуется Украине на восстановление — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько средств требуется Украине на восстановление Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько средств требуется Украине на восстановление

Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Средства нужны для экономического роста.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории.

«В результате полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев нашли убежище в европейских странах, и мы благодарны правительствам этих государств за оказанную помощь и защиту. Во многих странах вынужденные украинские мигранты получили доступ к социальной помощи, медицинским услугам, образованию и трудоустройству наравне с гражданами принимающих стран», — отметил Марченко.

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Во время мероприятия министр отметил приоритетную задачу правительства Украины, а именно — создание стимулов для возвращения граждан домой. В этом контексте важно восстановление страны.

Правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долларов США. Наши международные партнеры предоставили гарантии около 4,3 млрд долларов США. В то же время необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов США. Таким образом, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины", — отметил министр финансов.

Справка Finance.ua:

по расчетам ООН, Украине понадобится 411 млрд долларов для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии;

ранее Всемирный банк также обновил оценку средств, необходимых Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов;



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесли данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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