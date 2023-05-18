Восстановление Украины может завершиться к лету 2026 года – Волкер — Finance.ua
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Восстановление Украины может завершиться к лету 2026 года – Волкер

Казна и Политика
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Восстановление Украины может завершиться к лету 2026 года – Волкер
Восстановление Украины может завершиться к лету 2026 года – Волкер, Фото: Укрінформ
Процесс послевоенного восстановления Украины, по подсчетам экспертов, должен завершиться к июню 2026 года.
Об этом во время брифинга в Одессе сообщил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
«Вопрос восстановления Украины уже давно обсуждается среди многих сообществ и организаций во всем мире. Считается, что завершение этого процесса будет где-то в июне 2026 года», — рассказал Волкер.
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Он также подчеркнул, что представители правительств США и Британии считают, что Украина уже должна начинать процессы восстановления, ведь это часть пути для победы.
«Нужна растущая экономика, поэтому сейчас нужно смотреть, как заниматься восстановлением. Все это также ускоряет вступление Украины в НАТО и ЕС», — отметил Волкер.
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Бывший представитель Госдепа добавил, что, по его мнению, после войны Украина будет стремительно развиваться и станет примером развития и через несколько лет станет развитой инновационной «звездой Европы».
Кроме того, по его словам, средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать на специально созданный фонд инвестирования.
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«Нужно создать фонд инвестирования, в который будут поступать все средства от разных правительств. Также нужно создать специальный исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины», — сказал Волкер.
Также он добавил, что важным источником финансирования являются арестованные российские средства, замороженные в банках, которые можно использовать для восстановления Украины, и это будет действительно большим вкладом в инвестиции.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования;
  • скорое восстановление Украины после завершения войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 миллиардов в год благодаря притоку иностранного капитала, в том числе частного;
  • правительство определило шесть населенных пунктов, восстановление которых будет происходить экспериментально — «комплексно и по новым принципам».
По материалам:
Укрінформ
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