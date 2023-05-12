В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов — Finance.ua

В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов Сегодня 13:31 — Казна и Политика

В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов

Украина начнет большое восстановление сразу после победы в развязанной россией войне, сейчас пытается восстановить, что можно быстро отремонтировать, и обеспечить людей максимальным пакетом государственных услуг.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в интервью телеканалу «Рада»

«Мы отстроим каждый клочок нашей земли сразу после нашей победы. Потому что самая сложная задача сейчас — это победа. Именно за это мы, к сожалению, платим каждый день», — отметил Кулеба. Он подчеркнул, что сейчас в населенных пунктах, где идут боевые действия, или приближенных к зоне боевых действий, вопрос восстановления очень сложный, учитывая опасность для людей из-за российских обстрелов.

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«Это уже сильно усложняет не только процесс восстановления, но и вообще процесс восстановления жизнедеятельности общин», — отметил замглавы ОП.

По его словам, чтобы начать восстановление, нужно сделать огромный объем работ — разминировать территорию, восстановить сети, восстановить институты власти.

Кулеба подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является обеспечение людей максимальным пакетом государственных услуг, «чтобы все населенные пункты ежедневно доказывали свою жизнедеятельность».

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Также он напомнил, что Украина проводит максимально быстрое восстановление, например, домов, которые получили незначительные повреждения, чтобы люди могли вернуться в свои дома.

Он пояснил, что для такого восстановления привлекаются как бюджетные средства, так и деньги международных партнеров, фондов.

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Укрінформ По материалам:

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