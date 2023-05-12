В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов

Казна и Политика
15
В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов
В ОП рассказали о первоочередной задаче для восстановления населенных пунктов
Украина начнет большое восстановление сразу после победы в развязанной россией войне, сейчас пытается восстановить, что можно быстро отремонтировать, и обеспечить людей максимальным пакетом государственных услуг.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в интервью телеканалу «Рада».
«Мы отстроим каждый клочок нашей земли сразу после нашей победы. Потому что самая сложная задача сейчас — это победа. Именно за это мы, к сожалению, платим каждый день», — отметил Кулеба. Он подчеркнул, что сейчас в населенных пунктах, где идут боевые действия, или приближенных к зоне боевых действий, вопрос восстановления очень сложный, учитывая опасность для людей из-за российских обстрелов.
Читайте также
«Это уже сильно усложняет не только процесс восстановления, но и вообще процесс восстановления жизнедеятельности общин», — отметил замглавы ОП.
По его словам, чтобы начать восстановление, нужно сделать огромный объем работ — разминировать территорию, восстановить сети, восстановить институты власти.
Кулеба подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является обеспечение людей максимальным пакетом государственных услуг, «чтобы все населенные пункты ежедневно доказывали свою жизнедеятельность».
Читайте также
Также он напомнил, что Украина проводит максимально быстрое восстановление, например, домов, которые получили незначительные повреждения, чтобы люди могли вернуться в свои дома.
Он пояснил, что для такого восстановления привлекаются как бюджетные средства, так и деньги международных партнеров, фондов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.