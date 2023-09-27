Макрон представил схему лизинга электромобилей за 100 евро в месяц — Finance.ua
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Макрон представил схему лизинга электромобилей за 100 евро в месяц

Технологии&Авто
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Макрон представил схему лизинга электромобилей за 100 евро в месяц
Макрон представил схему лизинга электромобилей за 100 евро в месяц
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил схему лизинга электромобилей на сумму 100 евро в месяц. Планируется, что такой шаг станет частью французской стратегии по изменению климата. Речь идет только об электрокарах, произведенных в ЕС.
Об этом пишет Euractiv.
Это решение является частью более широкой правительственной стратегии по сокращению выбросов парниковых газов. Стратегия предполагает сокращение выбросов ежегодно на 5% до уровня 55% к 2030 году.
«С ноября мы сможем ввести новую схему лизинга электромобилей. В 2024 году будет доступно несколько десятков тысяч автомобилей. Ожидается, что схема вырастет в размерах и масштабах в последующие годы», — сказал Макрон.
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Предложение направлено на помощь более бедным домохозяйствам в попытке изменить привычки передвижения с двигателей внутреннего сгорания на электрические модели. Франция, как и все остальные страны-члены ЕС, согласилась запретить продажу новых автомобилей с выбросами CO2 с 2035 года.
«Мы хотим, чтобы эта схема дала людям доступ к электромобилям, произведенным в Европе», — добавил французский президент, подчеркнув риск того, что крупные игроки, такие как Китай, иначе заполонят рынки Франции.
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Франция, где расположены автопроизводители-гиганты Renault и Stellantis, внимательно следит за Китаем, получившим значительную долю рынка ЕС за последние несколько лет. Поскольку китайские бренды достигли 8% рынка электромобилей ЕС в 2022 году, данные Европейской комиссии показывают, что они могут увеличить эту долю до 15% к 2025 году.
Электромобили должны соответствовать пересмотренным во Франции правилам «зеленого бонуса», которые предоставляют денежные стимулы впервые покупающим электромобиль. Планируется, что это сделает китайские автомобили менее финансово привлекательными.
Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что это новое объявление о лизинге электромобилей является частью «плана социальной экологии», направленного на удешевление электрокаров, производимых в ЕС.
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По данным консалтинговой компании Ptolemus Consulting Group, цены на китайские электромобили в Китае упали примерно на 50% с 2015 по 2022 год с 67 000 евро до 32 000 евро. С другой стороны, цены на европейские электромобили выросли на 17% за тот же период, с чуть менее 49 000 евро до 55 000 евро, сделав их недоступными для многих европейцев.
Известно, что Франция обязалась произвести более одного миллиона электромобилей до конца срока пребывания Макрона в 2027 году. Чтобы достичь этой цели, правительство запустит «большую инвентаризацию французских горнодобывающих ресурсов», чтобы проверить количество критически важных видов сырья, такого как литий, необходимый для производства электрических батарей.
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По материалам:
suspilne.media
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