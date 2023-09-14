Какие электромобили покупают украинцы — Finance.ua

Какие электромобили покупают украинцы Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие электромобили покупают украинцы

Август стал очередным месяцем, когда на рынке зафиксировали наибольшее количество продаж электрических автомобилей во всех сегментах. При этом впервые рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 1000 сделок.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

В августе украинцы приобрели более 5,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 115,4% больше чем в августе прошлого года; и на 21,7% больше, чем в июле 2023 года.

Среди общего количества электрических авто в июне 98,9% были легковыми, грузовыми — 1,1% (59 шт.).

Динамика продаж электромобилей в Украине, август 2022 — август 2023, eauto.org.ua

Более половины электромобилей (56,3%, 3 149 шт.) привезли подержанными из-за границы. Такой показатель оказался наибольшим в импорте подержанных электромобилей в Украину за один месяц.

На внутреннем рынке приобрели 31,3% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1 754 шт.).

Новыми купили 12,4% машин (693 шт.).

Итого за первые 8 месяцев 2023 года украинцы привезли из-за границы 15,8 тыс. подержанных электрических транспортных средств и 4,1 тыс. новых.

По состоянию на конец августа 2023 года общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 67 450 штук, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 65 375 легковых, 2 070 грузовых и 5 автобусов.

Кроме «нулевой» ставки растаможки покупка электромобилей растет из-за увеличения предложения: с одной стороны модельные ряды автопроизводителей постоянно расширяются, с другой — растет количество подержанных электрических автомобилей на рынке. Также на динамику влияет подорожание горючего в Украине.

Самые популярные электромобили на внутреннем рынке

Первенство на внутреннем рынке электрических автомобилей по-прежнему занимает Nissan Leaf. В августе в отношении таких заключено 449 сделок купли-продажи, что количественно втрое превышает показатели второго номера в рейтинге. Средний возраст этой модели в августе составил 8,4 года, то есть речь идет об относительно недорогих электромобилях, выбираемых из-за оптимального соотношения цены и качества.

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На втором месте в списке — самая бюджетная модель Tesla — Model 3, по которой заключили 154 сделки. Средний возраст этого автомобиля меньше: 3,5 года.

Третье место, как и в прошлом месяце, занял Volkswagen E-Golf (139 шт.) со средним возрастом 6,5 лет.

Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, август 2023 года, eauto.org.ua

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в августе сохраняет Nissal Leaf (503 шт.).

На втором месте остается Volkswagen E-Golf (421 шт.), на третьем — Tesla Model 3 (361 шт.). Четвертое место оставила за собой Tesla Model Y (219 шт.), а пятое — Renault Zoe (183 шт.).

Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, август 2023 года, eauto.org.ua

Топ новых электромобилей

Бессменным лидером в сегменте новых электромобилей остается Volkswagen ID.4, которых в августе впервые зарегистрировали 271 шт. На втором месте остался Volkswagen ID.6 (61 шт.). Обе позиции включают значительную часть моделей, производимых в Китае для местного внутреннего рынка.

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На третьем месте неожиданно оказалась Audi Q8 e-tron (40 шт. в августе), сместив на одну строчку вниз Toyota bZ4X, которых зарегистрировали 39 шт.

Замыкает первую пятерку Honda e: NP1 (20 шт.), которую также производят для китайского рынка.

Самые новые электромобили в августе 2023 года, eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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