Какие электромобили покупают украинцы — Finance.ua

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Какие электромобили покупают украинцы

Личные финансы
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Какие электромобили покупают украинцы
Какие электромобили покупают украинцы
Август стал очередным месяцем, когда на рынке зафиксировали наибольшее количество продаж электрических автомобилей во всех сегментах. При этом впервые рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 1000 сделок.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
В августе украинцы приобрели более 5,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 115,4% больше чем в августе прошлого года; и на 21,7% больше, чем в июле 2023 года.
Среди общего количества электрических авто в июне 98,9% были легковыми, грузовыми — 1,1% (59 шт.).
Динамика продаж электромобилей в Украине, август 2022 — август 2023
Динамика продаж электромобилей в Украине, август 2022 — август 2023, eauto.org.ua
Более половины электромобилей (56,3%, 3 149 шт.) привезли подержанными из-за границы. Такой показатель оказался наибольшим в импорте подержанных электромобилей в Украину за один месяц.
На внутреннем рынке приобрели 31,3% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1 754 шт.).
Новыми купили 12,4% машин (693 шт.).
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Итого за первые 8 месяцев 2023 года украинцы привезли из-за границы 15,8 тыс. подержанных электрических транспортных средств и 4,1 тыс. новых.
По состоянию на конец августа 2023 года общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 67 450 штук, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 65 375 легковых, 2 070 грузовых и 5 автобусов.
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Кроме «нулевой» ставки растаможки покупка электромобилей растет из-за увеличения предложения: с одной стороны модельные ряды автопроизводителей постоянно расширяются, с другой — растет количество подержанных электрических автомобилей на рынке. Также на динамику влияет подорожание горючего в Украине.

Самые популярные электромобили на внутреннем рынке

Первенство на внутреннем рынке электрических автомобилей по-прежнему занимает Nissan Leaf. В августе в отношении таких заключено 449 сделок купли-продажи, что количественно втрое превышает показатели второго номера в рейтинге. Средний возраст этой модели в августе составил 8,4 года, то есть речь идет об относительно недорогих электромобилях, выбираемых из-за оптимального соотношения цены и качества.
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На втором месте в списке — самая бюджетная модель Tesla — Model 3, по которой заключили 154 сделки. Средний возраст этого автомобиля меньше: 3,5 года.
Третье место, как и в прошлом месяце, занял Volkswagen E-Golf (139 шт.) со средним возрастом 6,5 лет.
Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, август 2023 года
Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, август 2023 года, eauto.org.ua

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в августе сохраняет Nissal Leaf (503 шт.).
На втором месте остается Volkswagen E-Golf (421 шт.), на третьем — Tesla Model 3 (361 шт.). Четвертое место оставила за собой Tesla Model Y (219 шт.), а пятое — Renault Zoe (183 шт.).
Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, август 2023 года
Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, август 2023 года, eauto.org.ua

Топ новых электромобилей

Бессменным лидером в сегменте новых электромобилей остается Volkswagen ID.4, которых в августе впервые зарегистрировали 271 шт. На втором месте остался Volkswagen ID.6 (61 шт.). Обе позиции включают значительную часть моделей, производимых в Китае для местного внутреннего рынка.
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На третьем месте неожиданно оказалась Audi Q8 e-tron (40 шт. в августе), сместив на одну строчку вниз Toyota bZ4X, которых зарегистрировали 39 шт.
Замыкает первую пятерку Honda e: NP1 (20 шт.), которую также производят для китайского рынка.
Самые новые электромобили в августе 2023 года
Самые новые электромобили в августе 2023 года, eauto.org.ua
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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