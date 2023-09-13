Продаете или покупаете авто: алгоритм действий от Главного сервисного центра — Finance.ua

Продаете или покупаете авто: алгоритм действий от Главного сервисного центра Сегодня 08:00 — Личные финансы

Продаете или покупаете авто: алгоритм действий от Главного сервисного центра

В Сервисном центре МВД напомнили алгоритм перерегистрации транспортных средств, которые уже зарегистрированы в Украине и были использованы.

Если хотите продать свой автомобиль, то первым шагом для его перерегистрации на нового владельца является получение талона предварительной записи на услугу. Запись можно произвести на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-запись , а также талон можно получить непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобилей, прицепов, мотоциклов, мопедов продавцу и покупателю необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД.

У продавца должны быть следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

имеющееся в наличии свидетельство о регистрации транспортного средства.

В свою очередь у покупателя должны быть:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код.

Договор купли-продажи в сервисном центре МВД оформляется бесплатно. После перерегистрации автомобиля новый владелец получает новый номерной знак и свидетельство о регистрации автомобиля уже на свое имя.

Экспертное исследование не обязательно. Оно производится по желанию продавца или покупателя. Но советуем обратиться в Экспертную службу МВД, чтобы они предоставили вам заключение о транспортном средстве, что имеющиеся номерные агрегаты не были подделаны.

Примерную стоимость перерегистрации транспортного средства на нового владельца можно рассчитать с помощью онлайн-сервиса — калькулятор ориентировочной стоимости получения административной услуги

Инфографика: hsc.gov.ua

Справка Finance.ua:

с начала 2023 года и до 11 сентября в Украине было перерегистрировано более 1 миллиона транспортных средств.

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