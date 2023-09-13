Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото)
Эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. Рейтинг был опубликован на сайте AUTO.RIA.
Автомобили с ГБО не так популярны в Украине, как бензиновые или дизельные модели. Однако такие авто все еще пользуются спросом из-за низкой стоимости автогаза.
В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.
Топ 10 подержанных авто с ГБО, которые можно купить в Украине до $5 000:
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Daewoo Lanos
- Opel Astra
- Mitsubishi Lancer
- Skoda Fabia
- Renault/Dacia Logan
- Skoda Octavia
- Renault Megane
- Opel Vectra
Как можно заметить, большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.
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