Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото) — Finance.ua
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Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото)

Личные финансы
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Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото)
Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото)
Эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. Рейтинг был опубликован на сайте AUTO.RIA.
Автомобили с ГБО не так популярны в Украине, как бензиновые или дизельные модели. Однако такие авто все еще пользуются спросом из-за низкой стоимости автогаза.
В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.

Топ 10 подержанных авто с ГБО, которые можно купить в Украине до $5 000:

  1. Chevrolet Aveo
  2. Chevrolet Lacetti
  3. Daewoo Lanos
  4. Opel Astra
  5. Mitsubishi Lancer
  6. Skoda Fabia
  7. Renault/Dacia Logan
  8. Skoda Octavia
  9. Renault Megane
  10. Opel Vectra
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Как можно заметить, большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.
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По материалам:
Finance.ua
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