Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Какие подержанные автомобили с ГБО можно купить в Украине до $5 000 (фото)

Эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. Рейтинг был опубликован на сайте AUTO.RIA.

Автомобили с ГБО не так популярны в Украине, как бензиновые или дизельные модели. Однако такие авто все еще пользуются спросом из-за низкой стоимости автогаза.

В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.

Топ 10 подержанных авто с ГБО, которые можно купить в Украине до $5 000:

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Daewoo Lanos Opel Astra Mitsubishi Lancer Skoda Fabia Renault/Dacia Logan Skoda Octavia Renault Megane Opel Vectra

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Как можно заметить, большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.

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