Штрафы для владельцев автомобилей с ГБО: что предлагают в ВР — Finance.ua

Штрафы для владельцев автомобилей с ГБО: что предлагают в ВР Сегодня 21:38 — Личные финансы

Штрафы для владельцев автомобилей с ГБО: что предлагают в ВР

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий новые штрафы для владельцев автомобилей, использующих газовое топливо. Народные избранники хотят снизить размер взысканий, но ввести новые виды наказаний.

Об этом сообщает издание Аutogid.pro

Народные избранники планируют снизить сам размер штрафов за нарушения, связанные с оборудованием транспортных средств ГБО:

за первое нарушение владельцам авто с ГБО грозит штраф в размере 170 гривен,

за следующие нарушения в течение года — 340 гривен.

В настоящее время размер штрафа за нарушение, связанное с газобаллонным оборудованием, составляет 340 гривен.

Кроме штрафов, виновники могут также столкнуться с дополнительными санкциями, например:

изъятие водительского удостоверения на 3 — 6 месяцев,

административный арест на 5 — 10 суток.

Инициаторы законопроекта так хотят простимулировать автовладельцев перейти на более экологически чистые виды транспорта.

Однако для того чтобы закон стал законом, ему необходимо пройти два чтения в парламенте и получить необходимое количество голосов для подписания Президентом.

Справка Finance.ua:

более 70% новых легковых автомобилей, купленных украинцами в июле, были оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания. Наименьшую долю в прошлом месяце заняли продажи автомобилей с газобаллонным оборудованием — 0,5%;

Что касается моделей-лидеров по сегментам, то среди бензиновых и дизельных авто самым популярным стал Renault Duster, среди гибридов — Toyota RAV-4, электро — Volkswagen ID.4, авто с ГБО — Mitsubishi Outlander.



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