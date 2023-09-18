Как будет развиваться рынок электромобилей: прогноз — Finance.ua

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Как будет развиваться рынок электромобилей: прогноз

Технологии&Авто
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Как будет развиваться рынок электромобилей: прогноз
Как будет развиваться рынок электромобилей: прогноз
Новый прогноз рынка электромобилей предполагает существенное удешевление «электричек» и падение потребления нефти.
Согласно новому исследованию Rocky Mountain Institute (RMI), из-за падения цен на аккумуляторы электромобили могут достичь паритета цен с моделями, работающими на ископаемом топливе, в Европе в 2024 году и на рынке США в 2026 году, а к 2030 году они составят 2/3 мировых продаж автомобилей, пишет Reuters.
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В отчете RMI предвидится, что расходы на аккумуляторы должны сократиться вдвое за это десятилетие, с $151 за кВт-ч в 2022 г. до $60−90 за кВт-ч, что уравняет цены на электромобили и авто с ДВС на всех рынках уже к 2030 году.
Согласно анализу RMI, быстрый рост электрических моделей в Европе и Китае «означает, что к 2030 году продажи электромобилей возрастут по меньшей мере в 6 раз и охватят от 62% до 86% рынка».
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В то же время, спрос на нефть для автомобилей достиг своего пика в 2019 году и будет падать по крайней мере на 1 млн баррелей в день ежегодно после 2030 года, прогнозируют эксперты.
По материалам:
Телеканал 24
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