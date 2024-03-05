МАГАТЭ с начала войны предоставило Украине оборудование для АЭС на €8,5 миллиона — Finance.ua
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МАГАТЭ с начала войны предоставило Украине оборудование для АЭС на €8,5 миллиона

Энергетика
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МАГАТЭ с начала войны предоставило Украине оборудование для АЭС на €8,5 миллиона
МАГАТЭ с начала войны предоставило Украине оборудование для АЭС на €8,5 миллиона
Международное агентство по атомной энергии после начала полномасштабного вторжения россии предоставило Украине оборудование для электростанций на сумму более 8,5 млн евро.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, передает Укринформ.
«С ноября 2023 года Агентство организовало пять поставок оборудования для ядерной и физической ядерной безопасности в Украину, в результате чего общая стоимость поставок с начала войны достигла более 8,5 млн евро. Агентство также продолжало осуществлять свою программу медицинской помощи», — рассказал он.
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В то же время продолжаются дискуссии относительно «определения потребностей в ликвидации последствий затопления в Херсонской области». МАГАТЭ также «подготовило предложения о первом этапе поддержки в сфере безопасности и защиты радиоактивных источников в Украине».
Глава МАГАТЭ констатировал, что Хмельницкая, Южноукраинская и Ровенская атомные электростанции продолжают производить электроэнергию для энергосистемы Украины.
«За отчетный период не были зафиксированы случаи, когда действующие АЭС были вынуждены уменьшать производство электроэнергии из-за войны. Однако частые сигналы воздушной тревоги подчеркивают опасность военного конфликта для ядерной безопасности и защищенности этих объектов», — сказал он.
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По словам Гросси, за последние три месяца ротации персонала Агентства на всех ядерных площадках были проведены по плану и без задержек. Всего на всех пяти АЭС в Украине было развернуто 98 миссий в составе 131 сотрудника МАГАТЭ в рамках постоянного присутствия.
Как сообщалось, Запорожская АЭС находится в оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной безопасности, размещая на территории станции военную технику, минируя территорию и терроризируя персонал. Решение МАГАТЭ о возвращении ЗАЭС под контроль Энергоатома захватчики игнорируют.
С 1 февраля этого года к работе на Запорожской АЭС захватчики допускают только сотрудников, имеющих гражданство россии и подписавших контракты с российской компанией.
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На открытии заседания совета управляющих МАГАТЭ 4 марта Гросси заявил, что ситуация на захваченной россией ЗАЭС остается очень нестабильной, поскольку шесть из семи определенных Агентством принципов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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