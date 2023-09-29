Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ — Finance.ua
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Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ

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28 сентября 2023 года на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Украина была избрана членом Совета управляющих Агентства.
В состав Совета входят 35 стран, в том числе Канада, США, Франция, Германия. В этом году к ним присоединилась и Украина.
Ранее Украина уже избиралась в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Последний раз — более 10 лет назад, а именно в течение 2009 — 2011 годов.
После этого заявку кандидата в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина подала в 2018 году, однако не была избрана — не хватало голосов. В этот раз решение о членстве Украины в руководящем органе агентства было принято 79 голосами.
«Мы благодарны всем странам, которые поддержали решение о членстве Украины в Совете управляющих МАГАТЭ. Война россии против Украины и оккупация врагом нашей крупнейшей атомной станции поставила под сомнение как возможность обеспечения ядерной и радиационной безопасности, так и развитие атомной отрасли в целом. Ведь любой инцидент на АЭС будет нивелировать все цивилизационные наработки мирного атома. Международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столпов обеспечения ядерной безопасности. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем этого достичь — заставить россиян прекратить ядерный шантаж всего мира», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Глава Минэнерго добавил, что успешного результата Украины по вхождению в состав Совета управляющих МАГАТЭ удалось достичь, в частности, благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел и Министерства энергетики.
Герман Галущенко выразил благодарность главе МИД Дмитрию Кулебе и всем дипломатам, вовлеченным в соответствующую работу, за мощный результат, который усилит Украину в МАГАТЭ.
Отметим, что Совет управляющих МАГАТЭ является одним из двух руководящих органов агентства наряду с ежегодной Генеральной конференцией МАГАТЭ. Совет рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях, публикует нормы безопасности МАГАТЭ. Также Совет управляющих назначает генерального директора агентства, утверждаемого Генеральной конференцией.
По материалам:
Finance.ua
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