МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины — Finance.ua

МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины Сегодня 12:20 — Энергетика

В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.

Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего, она призывает российскую федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), обеспечение безопасного и защищенного функционирования станции, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительным протоколом.

«Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины — доказательство того, что цивилизованный мир — с нами», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ г-на Рафаэля Гросси за усилия, прилагаемые Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.

Полный текст резолюции

Проект резолюции, предложенный Канадой, Коста-Рикой и Финляндией.

(a) Напоминая о предварительных обсуждениях Совета управляющих и Генеральной конференции по пункту повестки дня «Ядерная и физическая безопасность и гарантии в Украине», включая резолюции GOV/2022/17, GOV/2022/58 и GOV/2022/71 под названием «последствия для безопасности, физической безопасности и гарантий по ситуации в Украине», принятые Советом управляющих 3 марта 2022, 15 сентября 2022 и 17 ноября 2022 соответственно;

(b) Выражая серьезную обеспокоенность тем, что российская федерация не прислушалась к предыдущим призывам Совета управляющих немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и вывести свой военный и другой персонал из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС);

© Подчеркивая важность ядерной и физической безопасности при мирном использовании ядерных установок и материалов при любых обстоятельствах, в частности во время вооруженного конфликта, а также «семи неизменных основ ядерной и физической безопасности» Генерального директора МАГАТЭ, вытекающих из стандартов и руководств по ядерной и физической безопасности МАГАТЭ;

(d) Учитывая заявления Генерального директора по ситуации в Украине с 24 февраля 2022 года и его последний доклад о ядерной и физической безопасности и гарантиях в Украине, содержащийся в GOV/2023/44, включая его подтверждение того, что Агентство придерживается резолюции A/RES/ES-11/4, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 12 октября 2022 года, и с серьезным беспокойством отмечает, что ситуация на ЗАЭС остается «сложной» и что «семь неизменных столпов ядерной безопасности» Генерального директора «были скомпрометированы полностью или частично»;

(e) Отмечая важность объявления Генеральным директором 30 мая 2023 г. на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС и подчеркивая, что имплементация этих принципов должна осуществляться с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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