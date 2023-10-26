Взрывы вблизи Хмельницкой АЭС: в МАГАТЭ рассказали о последствиях — Finance.ua

Взрывы вблизи Хмельницкой АЭС: в МАГАТЭ рассказали о последствиях Вчера 11:13 — Мир

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал взрывы вблизи Хмельницкой атомной электростанции 25 октября.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ. «Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока будет идти эта трагическая война. Тот факт, что многочисленные окна на месте были выбиты, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может не так повезти» — сказал Гросси.

Он подчеркнул, что удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой.

По его словам, эксперты МАГАТЭ заявили, что раздались два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 км от объекта.

Гендиректор МАГАТЭ сказал, что прямого воздействия дронов на площадку станции не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС или подключение к электросети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательному корпусу, корпусу специального оборудования, учебному центру и другим объектам. Станции сейсмического мониторинга, установленные в районе ХАЭС, зафиксировали также сейсмические последствия взрывов. Точный размер ущерба оценивается командой МАГАТЭ.

Атака на Хмельницкую АЭС

В ночь на 25 октября россия атаковала Хмельницкую область дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Были атакована объекты неподалеку от Хмельницкой атомной станции.

Разрушения были в городе Нетишин, где проживают специалисты-атомщики, работающие на АЭС. Город расположен рядом с ядерным объектом. Также повреждения получил и соседний город Славута. Эксперты по ядерной энергетике говорят о «безответственности россии», которая наносит удары беспилотниками со взрывчаткой вблизи АЭС. Вероятно, москва взяла на вооружение прошлогоднюю тактику ударов по энергетической системе Украины, чтобы для украинцев в отопительный сезон, как и в прошлом, были проблемы со светом и теплом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее вероятно, что мишенью для вражеских дронов была Хмельницкая атомная станция. Он подчеркнул, что этот удар в направлении АЭС — очередное напоминание всем нашим партнерам, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда россия может обходить мировые санкции.

УНІАН По материалам:

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